La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, junto a los candidatos al Senado y al Congreso Francisco Salado y Francisco Arce; la coordinadora de Empleo del PP andaluz, Rocío Blanco, y el presidente del PP en Torrox, Óscar Medina. - PP MÁLAGA

TORROX (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha afirmado que la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la Axarquía "suspende en todas las materias": agua, movilidad, playas y política migratoria".

Navarro ha realizado estas declaraciones en un encuentro en Torrox (Málaga) con el tejido empresarial del municipio y de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, donde ha estado acompañada por los candidatos al Senado y al Congreso Francisco Salado y Francisco Arce, respectivamente; la coordinadora de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo del PP andaluz, Rocío Blanco, y el presidente local y alcalde del municipio, Óscar Medina.

Así, Navarro ha apuntado que la política migratoria "necesita seriedad, control, legalidad, sentido común y un horizonte claro, cosas que el Gobierno socialista no ha tenido en ningún momento" y ha lamentado que el PSOE "lo ha hecho todo pensando en clave electoral".

Al respecto, la presidenta provincial del PP ha apuntado que Torrox ha sido "víctima de esa desastrosa política de inmigración", de modo que ha tenido que albergar a migrantes a lo largo de los dos últimos años "sin ningún tipo de planificación".

En este sentido, ha dicho que "en las últimas semanas, tras las avalanchas de cayucos y de pateras llegadas a la isla de El Hierro (Canarias), algunos han sido trasladados a un hotel en Torrox, sin que el Gobierno haya avisado ni a la Junta de Andalucía ni al Ayuntamiento".

"Lo más grave es que para poder albergar a esos nuevos inmigrantes se han tenido que echar a los que ya estaban alojados, sin saber a dónde van, sin saber cuál es el futuro que les espera, condenándolos por tanto a la indigencia y a la mendicidad y no sabiendo tampoco cuáles son los objetivos que se persiguen con los que ahora van a estar alojados en ese hotel", ha criticado.

En materia de agua, la dirigente 'popular' ha recordado que, ocho meses después de que se le entregara el proyecto de la desaladora de la Axarquía a la entonces ministra Montero, el Gobierno sigue sin hacer nada para hacer realidad esta "infraestructura crítica para el futuro de nuestro campo y también del sector turístico".

Por otra parte, ha justificado "el suspenso" en movilidad en "los numerosos problemas de colapso de la autovía del Mediterráneo (A-7)", especialmente a su paso por el municipio de Rincón de la Victoria. "Estamos esperando una respuesta a la propuesta del tercer carril, al carril reversible que hemos pedido también como solución alternativa o la reordenación de los accesos que venían contemplados en un estudio que encargó la Diputación", ha indicado.

Al mismo tiempo, Navarro ha insistido en la necesidad de que "se inicien y se avancen los estudios del tren litoral". "Siempre hemos tenido la callada por respuesta", ha criticado.

En materia de playas, ha señalado que "la última actuación que se hizo en la Axarquía para proteger la costa fue el espigón de Ferrara con un Gobierno del PP". "Tras ocho años de Sánchez en la Moncloa, la segunda parte del proyecto sigue en un cajón", ha dicho Navarro, que ha lamentado "el impacto que esta dejadez tiene para todo el sector turístico".

También ha asegurado que el turismo se está viendo "afectado" por la desconexión ferroviaria que sufre la provincia --con tres cortes en lo que va de año tras el accidente de Adamuz en enero, el derrumbe de un talud en Álora en febrero y el accidente ferroviario de Urda el 28 de octubre.

Ha recordado que hasta el 13 de diciembre, fecha que se baraja como posible para restablecer la conexión AVE con Madrid, "la propia patronal ha calculado pérdidas de en torno a 185 millones de euros y 2.000 puestos de trabajo".

Aunque ha lanzado un mensaje de esperanza porque "el próximo 29 de noviembre tendremos la oportunidad de comenzar un cambio, de reconstruir España de la mano de Alberto Núñez Feijóo".

En este sentido, el candidato al Senado Francisco Salado ha incidido en que Sánchez "no ha conseguido resolver los problemas estructurales que tiene la provincia", pero ha hecho un llamamiento a "seguir confiando en el PP, porque las soluciones vienen de la mano de Alberto Núñez Feijóo".