PP de Málaga tacha de "tomadura de pelo" que el Gobierno "se desentienda del tren litoral" y diga que "no tiene datos"

MÁLAGA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo, ha tachado de "tomadura de pelo" que el Gobierno de España, de boca del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenido, José Antonio Santano, "se desentienda del tren litoral y diga ahora que 'no tiene datos' de una infraestructura clave para la provincia de Málaga".

Así, ha mostrado su sorpresa por que un representante del Gobierno "diga oficialmente que en este momento no tienen datos que les permitan avanzar a corto plazo en el tren de la Costa del Sol", unas declaraciones que ha considerado "escandalosas y que demuestran que no conoce mucho Málaga, porque es un proyecto del que se viene hablando desde el año 1979".

Es más, ha recordado que incluso la Junta de Andalucía gobernada por el socialista Manuel Chaves en 2009 llegó a adjudicar dos tramos "que luego cancelaron".

"Hay muchos informes hechos, si hasta los socialistas adjudicaron parte de una obra que después paralizaron", ha subrayado Bendodo, quien ha pedido al representante del Gobierno de España que si viene a Málaga lo haga "con los temas estudiados y no siendo un indocumentado".

A su juicio, esta nueva "agresión a la provincia de Málaga" es "escandalosa". "¿Cómo puede hablar de un proyecto que lleva 45 años en la mesa del debe de las administraciones públicas y que otros gobiernos han avanzado pese a ser un proyecto complejo y que diga ahora que no hay nada? Es lo que nos faltaba", ha sentenciado el 'popular'.

El Gobierno de España ha presupuestado 8,4 millones de euros a estudios del tren litoral en los últimos diez años, ha señalado, al tiempo que ha recordado que el ministro de Fomento del PP Íñigo de la Serna, en el año 2018, dejó planteadas y estudiadas dos alternativas de trazado, avanzando en los estudios geotécnicos y dotando de presupuesto el Documento Inicial Ambiental.

"Todo lo contrario que el Gobierno de Pedro Sánchez, que desde que llegó a La Moncloa no ha movido ni un dedo con el tren litoral ni con otras muchas infraestructuras claves y necesarias para la provincia; un presidente que sólo se preocupa de subsistir en el Gobierno y no gestionar nada; un presidente que no tiene un proyecto de país sino un proyecto de subsistencia que se renueva cada día, según las negociaciones con independentistas y herederos de ETA. Sánchez sólo tiene un proyecto personal para mantenerse en el cargo", ha concluido Bendodo.