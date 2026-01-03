PP Málaga valora el compromiso de la Junta con el campo y cazadores al aprobar la orden de control de predadores

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en una imagen de aarchivo. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha valorado este sábado "el compromiso del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con el campo y los cazadores andaluces", después de que el Consejo de Gobierno haya aprobado la orden de acreditación y métodos de control de predadores cinegéticos.

En una nota, el dirigente 'popular' ha indicado que "es una deuda histórica de la Junta con los cazadores, quienes, por fin, tendrán un texto legal para desarrollar el marco jurídico clave para el control de determinadas especies y ejemplares asilvestrados en nuestra región".

"Juanma Moreno ha cumplido con el Pacto Andaluz por la Caza firmado en 2022 y acaba, de esta forma, con la Ley de Flora y Fauna de 2003. Por lo que esta nueva norma será un instrumento fundamental para la conservación y gestión del medio natural", ha insistido Carmona.

De esta forma, el secretario general de la formación provincial ha relatado que "los cazadores llevan 22 años esperando una norma que busca frenar el declive de la caza menor y la biodiversidad en Andalucía".

"Los cazadores andaluces, con más de 90.000 federados, han estado dos décadas denunciando la ausencia de un marco específico que diera seguridad jurídica y criterios técnicos para luchar contra el aumento de especies depredadoras", ha subrayado.

Por ello, ha felicitado a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y el Servicio Técnico de la Federación Andaluza de Caza "por su trabajo para lograr esta nueva norma que compatibilizará la conservación de la biodiversidad con la actividad del sector cinegético" que se lleva a cabo en los cotos andaluces.

"La Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno está demostrando que el campo se cuida desde el campo, no desde los despachos", ha concluido el dirigente 'popular'.