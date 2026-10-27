PP Málaga valora inversión de la Junta para reducir atascos, "mientras Sánchez no ha sido capaz ni presentar estudios"

Archivo - La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga y presidenta de NNGG en la provincia, Jéssica Trujillo, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Jéssica Trujillo ha puesto en valor la acción inversora de la Junta de Andalucía para aliviar, dentro de sus competencias, el tráfico en los accesos a la capital malagueña y ha afeado al Gobierno de España que "no haya sido capaz ni de presentar los estudios para mejorar la A-7, pese a anunciar que estarían listos para antes del pasado verano".

Así lo ha dicho en una nota, en la que ha reivindicado el "compromiso real" de la administración andaluza para reducir los atascos "con hechos y con actuaciones dotadas de financiación, que es como se planifican y avanzan los proyectos" y ha criticado las "cero mejoras acometidas" por el Ejecutivo de Sánchez en estos ocho años.

La diputada autonómica ha destacado la puesta en servicio del carril Bus-VAO de acceso a Málaga por la A-357, que, ha apuntado, "ha reducido los tiempos de espera en uno de los puntos de mayor tráfico de la capital y cuyos trabajos contaron con una inversión de 8,5 millones de euros".

Asimismo, ha recordado las tres mejoras anunciadas por el Gobierno andaluz en esta autovía, como el tercer carril previsto en el enlace de la A-7 hasta el polígono El Viso, la ampliación del carril Bus-VAO del Parque Tecnológico, prolongándolo hasta Cortijo Jurado, y la mejora de las infraestructuras de conexión con Teatinos.

Trujillo ha señalado igualmente la incorporación, esta misma semana, de 59 viajes adicionales cada día de los autobuses del Consorcio de Transporte Metropolitano, dependiente de la Junta, "para aligerar el colapso de tráfico entre la capital y las localidades malagueñas de Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga".

Al respecto, ha incidido en la importancia "de impulsar el uso del transporte público" y ha contrapuesto esta iniciativa con "el abandono inversor del Gobierno central en la red ferroviaria de la provincia, lo que se traduce en un Cercanías saturado, un AVE con 30 puntos a velocidad reducida por problemas en las vías y unos estudios de viabilidad del tren litoral que tampoco han sido capaces de presentar desde el Ministerio de Óscar Puente", ha concluido.