PP de Málaga ve "urgente" que Feijóo llegue a la Moncloa para echar a un Gobierno "traidor y desleal"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (c); el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (7d), durante el acto de inicio del curso político. - Álex Zea - Europa Press

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha advertido hoy de la urgencia de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, llegue a La Moncloa y ha subrayado que España ya no aguanta más a este Gobierno "traidor, desleal y alineado con los enemigos de este país", señalando que se trata de una cuestión de "emergencia nacional".

Así lo ha expuesto junto a los presidentes del PP nacional y autonómico, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno, respectivamente durante la ya tradicional fiesta de los huevos fritos que el PP de Málaga organiza coincidiendo con el inicio del curso político y que ha reunido a 2.000 personas en Alhaurín el Grande (Málaga).

Navarro ha afirmado que "la crisis de Ceuta es parte de un plan de Pedro Sánchez para desprestigiar a nuestras instituciones, el Parlamento, las Cortes Generales, los órganos judiciales, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Monarquía; pero también para desmantelar las infraestructuras que nos vertebran".

Al respecto, ha criticado la situación de las carreteras de la provincia, de un AVE que funciona a ralentí y de una red ferroviaria en "estado lamentable, incluso temerario".

"Y, frente a esos ataques del Gobierno por acción u omisión, nos rebelamos", ha explicado la presidenta provincial, alegando que "no son fruto de la casualidad ni de la dejación de funciones, sino de un plan, que nadie lo dude", ha aseverado.

Un plan, ha añadido, "que también contempla lo que está pasando en Ceuta y lo que pasó en Cataluña", punto en el que se ha cuestionado "¿qué es lo próximo que Sánchez está dispuesto a cargarse, tras poner en jaque nuestra realidad institucional, territorial y social?". "Está buscando que lo único que quede sea Sánchez y el sanchismo, tal y como hemos visto en otros regímenes al otro lado del charco", ha alertado.

En este punto, ha agradecido a Feijóo su liderazgo "ejemplar y rotundo" frente a las movilizaciones celebradas el pasado miércoles en apoyo a pueblo ceutí, "donde Málaga se echó a calle de nuevo para dar una respuesta sin ambages frente a quienes orillan los intereses de los españoles; para decir alto y claro que Ceuta no se vende, se defiende; y, junto a los ceutíes, defender nuestras fronteras y nuestro país", ha apostillado.

Además, Navarro ha señalado el compromiso de Feijóo para condenar y rechazar "la indolencia del Gobierno" ante una crisis que "se alarga desde hace más de un mes". "Cuando no se defiende a los españoles nos duele, porque nos duele la ciudad hermana de Ceuta y también de Melilla, porque nos sentimos profundamente orgullosos de ser españoles", ha abundado.

En este marco, ha reivindicado igualmente que "el gran orgullo del PP malagueño son nuestros alcaldes y alcaldesas, la fuerza de Málaga" y ha puesto en valor que los regidores 'populares' "se baten el cobre cada día en sus ayuntamientos, gobernando con responsabilidad y con rigor, ofreciendo la mejor versión del PP de Málaga y de toda España".

Así, la dirigente 'popular' ha señalado el "doble reto" de los alcaldes del PP este año: "Primero, revalidar esa mayoría social en la provincia, pero también es el año de llevar a Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa y se van a dejar la piel para que así sea", ha incidido.

NARCOTRÁFICO

Por su parte, el líder nacional del PP ha puesto el foco sobre el avance del narcotráfico en la costa malagueña y andaluza, y se ha comprometido a vencerlo. "Les vamos a perseguir y les vamos a meter en la cárcel", ha subrayado.

Al respecto, el presidente andaluz, por su parte, ha situado la lucha contra el narcotráfico como uno de los retos que necesitan una respuesta del próximo Gobierno de España y ha recordado que Andalucía lleva "ocho años afrontando un problema que se ha extendido desde la Bahía de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar hasta Ayamonte y Pulpí".

En este contexto, Moreno ha recordado la "disolución" de la unidad de élite especializada en la lucha contra el narcotráfico (OCON-Sur) y "la falta de recursos y medios materiales para combatirlo", por lo que ha pedido a Feijóo que, como futuro presidente del Gobierno, "nos ayude a limpiar nuestras playas de narcotraficantes" y de "ese tráfico de estupefacientes que envenenan y corrompen a nuestros jóvenes".

El presidente del PP-A ha valorado el avance de la provincia malagueña con infraestructuras como el Hospital Virgen de la Esperanza, con 543 millones de euros de inversión o la Autovía de Ronda. "Nosotros tenemos otra manera de hacer las cosas y lo demostramos con hechos", ha explicado.

El acto ha contado con la proyección de sendos vídeos de los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, respectivamente, quienes han agradecido el apoyo y el respaldo del PP ante la crisis migratoria.