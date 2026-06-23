PP municipal insta al Gobierno a modificar ley para que ayuntamientos puedan establecer voluntariamente tasa turística

Archivo - Turista visitando la ciudad - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo 'popular' en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno en la que instan al Gobierno central a modificar la Ley de Haciendas Locales para que los ayuntamientos puedan establecer volutariamente una tasa turística cuya recaudación se destine a incrementar las ayudas al alquiler para familias en situación de vulnerabilidad.

En concreto, en los puntos de la moción el PP propone instar al Gobierno "a tramitar con urgencia" una modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para habilitar a los consistorios la potestad de establecer una tasa turística por pernoctación en viviendas de uso turístico "adaptada a la realidad de cada municipio".

En otro punto de la iniciativa solicita al Ejecutivo que la reforma de la ley "garantice que la gestión, recaudación e ingreso del tributo recaigan íntegramente en la administración local, asegurando que el 100% de los fondos obtenidos tenga carácter finalista para la ciudad", además, el Ayuntamiento traslada al Gobierno su disposición a mantener una reunión de trabajo con el Ministerio de Hacienda "para abordar la necesidad de dotar a las administraciones locales de herramientas fiscales más flexibles".

En el texto de la moción, el PP recuerda que el Ayuntamiento de Málaga ha solicitado en varias ocasiones al Gobierno de España que estudie una reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, "al constituir el instrumento más adecuado para que los consistorios puedan decidir voluntariamente si implantan o no una tasa por pernoctación en viviendas turísticas".

Actualmente, han añadido, los ayuntamientos "carecen de potestad para crear impuestos o tasas que no estén previstos en una ley estatal". "Esta situación limita a las entidades locales, que solo pueden cobrar los tributos expresamente contemplados en dicha norma", han apostillado.

Por ello, han incidido en que el grupo municipal 'popular' ha solicitado, mediante diversas mociones de pleno, la modificación de la legislación vigente para que los municipios puedan implantar voluntariamente este gravamen por estancia.

"Ante el actual desafío nacional de escasez de viviendas y el notable incremento de las viviendas de uso turístico, los ayuntamientos necesitan disponer de herramientas jurídicas eficaces que les permitan establecer tasas por pernoctación en este tipo de alojamientos, siempre con el consenso del sector", añaden en el texto de la moción.

En Málaga, han recordado, el equipo de gobierno "viene trabajando intensamente para consolidar la ciudad como referente internacional en competitividad económica, atracción de inversiones y dinamismo cultural".

Este "éxito", agregan, "ha venido acompañado de un incremento del flujo de visitantes que genera una presión adicional sobre las infraestructuras y los servicios públicos locales". Además, señalan que una situación similar se produce "en otras grandes ciudades de nuestro entorno, que coinciden en la necesidad urgente de dotar a los municipios de herramientas fiscales más flexibles".

"En distintas ocasiones se han remitido comunicaciones al presidente del Gobierno, al ministro de Presidencia, al ministro de Industria y Turismo y a la ministra de Vivienda, sin haber obtenido una respuesta favorable", han lamentado.

De igual modo, recientemente, continúan, "se ha dirigido una carta al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, para que impulse la modificación de la Ley de Haciendas Locales y habilite formalmente a los ayuntamientos la potestad para establecer una tasa turística adaptada a la realidad de cada municipio".

La modificación legal, insisten, "permitiría a los municipios, previo consenso con el sector, implantar dicho gravamen en las viviendas de uso turístico". "El objetivo es que la gestión, el control y la recaudación sean municipales, de modo que los ingresos obtenidos tengan carácter finalista", han agregado.

RECURSOS PARA VIVIENDA

En este punto, han reiterado que, en Málaga, la mayor parte de estos recursos se destinaría específicamente a políticas de vivienda para familias en situación de vulnerabilidad de la ciudad, mediante subvenciones al alquiler.

"Esta reclamación al Gobierno de nuestro país no persigue una imposición generalizada a través de un impuesto autonómico, sino una fórmula que permita la implantación de esta tasa turística en aquellos territorios que libremente lo decidan", han afirmado desde el PP.

Al respecto, añaden, "cada municipio podría activar esta herramienta financiera en función de su realidad socioeconómica y de sus necesidades específicas".

En concreto, en Málaga ciudad se estima que esta tasa podría generar unos ingresos potencialmente superiores a los 30 millones de euros anuales.

"La importancia de esta modificación legal radica en que permitiría multiplicar por 20 o por 30 el número de familias atendidas actualmente por los programas municipales de subvención al alquiler", han valorado.

Por otro lado, han explicado que el modelo municipal por el que apuesta Málaga capital "difiere del aplicado en Cataluña o Baleares, basado en una tasa autonómica que distribuye a los ayuntamientos un porcentaje de la recaudación con carácter condicionado y no finalista".

"Con la reforma estatal planteada, el Ayuntamiento de Málaga dispondría de mayor autonomía financiera para incrementar las ayudas destinadas a familias en riesgo de exclusión social, especialmente aquellas que no puedan afrontar el pago del alquiler, cuyos precios han aumentado en los últimos años en toda España, principalmente por una Ley estatal de Vivienda que no incentiva el alquiler de larga duración", han destacado.

Asimismo, han sostenido que "este refuerzo presupuestario resulta, además, necesario para complementar la ambiciosa política de vivienda que la ciudad viene desarrollando".

Actualmente, el Consistorio "promueve de forma directa o a través de la colaboración público-privada, en diferentes fases, un total de 5.183 nuevas viviendas protegidas destinadas a las familias malagueñas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes (891 en venta y 4.292 en alquiler)".

"A esta petición de modificación de la Ley de Haciendas Locales también se han sumado otros ayuntamientos, como Sevilla o Valencia. Con ella, el Ayuntamiento de Málaga pretende que la actividad turística revierta directamente en la mejora de la ciudad, así como en el bienestar y la calidad de vida de los malagueños y malagueñas", concluyen.