El PP municipal pide supresión de la tasa de reposición de efectivos para adecuar estructura a servicios prestados

Archivo - Vista lateral del edificio principal de la Casa Consistorial de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo 'popular' en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno en relación con la supresión de la tasa de reposición de efectivos en las entidades locales para adecuar la estructura organizativa municipal a los servicios que se prestan para atender a la ciudadanía.

En concreto, proponen que el Ayuntamiento de Málaga inste al Gobierno de España "a promover las modificaciones normativas necesarias para eliminar la Tasa de Reposición de Efectivos (TRE) en las entidades locales que acrediten estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y cumplimiento de las reglas fiscales".

Asimismo, piden al Gobierno central que, "hasta la supresión de la TRE, no compute para dicha tasa aquellas plazas que, estando dotadas presupuestariamente, sean necesarias para la prestación de los servicios municipales", además de un marco normativo que "permita actualizar y reforzar las plantillas municipales conforme al crecimiento poblacional, incremento competencial y evolución de las necesidades ciudadanas".

En el cuerpo de la moción el PP recuerda que el Ayuntamiento es la administración pública más cercana a la ciudadanía y "el primer nivel de atención institucional al que acuden miles de personas cada día para resolver cuestiones relacionadas con servicios sociales, seguridad, movilidad, urbanismo, atención ciudadana, limpieza, mantenimiento urbano, cultura, deporte, empleo, vivienda, emergencias y numerosas competencias que inciden de forma directa en su calidad de vida".

Añaden que, en los últimos años, las entidades locales "han asumido un incremento progresivo de funciones y responsabilidades, muchas de ellas derivadas de nuevas demandas sociales y, en determinados ámbitos, de competencias ejercidas de facto o consideradas impropias, sin que ello haya venido acompañado de una actualización suficiente de las plantillas municipales ni de una adecuada adaptación de los recursos humanos disponibles".

Han precisado, además, que la Tasa de Reposición de Efectivos (TRE) nació en un contexto económico extraordinario, marcado por la necesidad de controlar el gasto público y garantizar la estabilidad presupuestaria, limitando el crecimiento estructural del empleo público en un momento de fuerte tensión financiera para las administraciones.

Sin embargo, inciden "la realidad económica, administrativa y social actual dista de aquella situación", ya que "actualmente, numerosos ayuntamientos presentan unas cuentas públicas saneadas, cumplen con los objetivos de estabilidad y sostenibilidad financiera y mantienen una gestión económica responsable, como es el caso del Ayuntamiento de Málaga".

Pese a ello, señala en la moción el PP, "continúan sometidos a limitaciones que dificultan la adaptación de sus plantillas a las necesidades reales de prestación de servicios públicos".

Han lamentado que "esta situación está teniendo consecuencias en el funcionamiento ordinario de las administraciones locales, entre ellas dificultades para modernizar y actualizar las plantillas municipales, un envejecimiento progresivo de determinados servicios, la imposibilidad de dimensionar adecuadamente áreas estratégicas, una sobrecarga de trabajo en empleados públicos, la pérdida de capacidad operativa ante nuevas necesidades ciudadanas, así como limitaciones para responder al crecimiento poblacional y a la complejidad administrativa actual".

Así, han asegurado que "eliminar o flexibilizar la tasa de reposición no supone un incremento descontrolado del gasto público, sino la posibilidad de que, desde la responsabilidad y la autonomía local, se pueda adecuar la estructura organizativa municipal a los servicios que se prestan y a las necesidades reales de nuestros vecinos y vecinas".

Han valorado, de igual modo, que esta cuestión es especialmente relevante en ciudades "dinámicas y en crecimiento como Málaga, donde la demanda de servicios públicos aumenta de manera constante y donde la administración local debe mantener una capacidad de respuesta eficiente, moderna y de calidad".

Desde el PP han agregado que los avances recogidos en el Acuerdo Marco de Función Pública "son importantes siempre y cuando se dé una respuesta real a las dificultades presupuestarias de los ayuntamientos, que no pueden prestar cada vez más responsabilidades sin contar con los recursos humanos y económicos necesarios".

OEP

Han valorado también que desde el año 2018 hasta la actualidad, en las Ofertas de Empleo Público (OEP) del Ayuntamiento de Málaga se ha incluido el número de plazas correspondientes al máximo permitido por el límite de la Tasa de Reposición de Efectivos establecido en las leyes generales de los Presupuestos Generales del Estado de los sucesivos ejercicios.

En concreto, han señalado, "la TRE ha sido del 115% en el caso de la Policía Local y, desde el año 2022, del 125%. En el caso del Servicio de Extinción de Incendios ha evolucionado del 100% al 120% a partir del año 2023 o superando dicho límite en las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, sean necesarias para dar cumplimiento a las previsiones legales o reglamentarias sobre la prestación de dicho servicio, su creación, organización y estructura. En Servicios Sociales y Atención al Público, la TRE ha sido del 120% a partir del año 2022 y el resto de plazas, desde dicho año, ha sido del 110%".

Por tanto, indican, "el número total de plazas de nuevo ingreso incluidas en las OPE desde 2018 han sido 842, incluidas las 267 de Policía Local y 141 para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento".

En relación con la plantilla del Real Cuerpo de Bomberos, "actualmente está conformada por 256 efectivos. En diciembre de 2023 se incorporó a 40 nuevos efectivos y este pasado mes de mayo tomaron posesión cuatro oficiales técnicos, además de estar completando su periodo de formación otros 50 bomberos de la convocatoria de empleo público cuya toma de posesión se prevé a mitad de julio".

Además, indican desde el grupo 'popular', en las ofertas de empleo público de 2024 y 2025, ya aprobadas, se contemplan otras 45 plazas, y de cara a la oferta de empleo público de 2026 se está trabajando en la propuesta de 40 más.

Pese a ello, advierten de que "es necesario eliminar la citada tasa de reposición para que este Ayuntamiento pueda incrementar su plantilla, tal y como es su voluntad, al igual que en el caso de la Policía Local".

Por último, han incidido en que "es urgente seguir avanzando en una función pública local moderna, profesional y adaptada a la realidad actual, de ahí la importancia de que el Gobierno de España suprima la tasa de reposición o, al menos, apruebe fórmulas que permitan a las entidades locales planificar sus plantillas de forma plurianual y reforzar los efectivos en función de sus necesidades".