PP municipal tacha de "electoralista" postura de Pérez con torre del puerto tras declaraciones "claras" de Iceta

MÁLAGA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal 'popular', Elisa Pérez de Siles, ha tachado de "electoralista" la postura del portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, en relación con la torre del puerto, después de las declaraciones "claras" del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

Así lo ha señalado Pérez de Siles, que ha asegurado que les "satisface" que el Gobierno central "se haya apartado" del portavoz socialista" con respecto a la futura torre del puerto.

"El portavoz socialista se queda solo en esa postura que nosotros interpretamos desde el grupo 'popular' que es una mera pataleta del señor Daniel Pérez" y "con las declaraciones tan claras, rotundas y honestas del ministro de Cultura".

Por ello, Pérez de Siles ha insistido en que "evidenciamos que su postura es francamente electoralista, por llamarlo de alguna forma; pero claramente queda desacreditado y desautorizado", ha concluido.

Cabe recordar que la pasada semana el ministro de Cultura y Deporte aseguró que "el Ministerio de Cultura no va a prohibir que se erija ese edificio" y, posteriormente, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga y candidato socialista a la Alcaldía, Daniel Pérez, incidió en que "si yo soy alcalde en mayo de 2023 no va a haber torre en el dique de Levante" del puerto. "Mi modelo de ciudad no es el de especulación urbanística, sino de la sostenibilidad", señaló el también secretario general del PSOE de Málaga.

Tras estas declaraciones realizadas en Málaga, ambos mantuvieron un almuerzo, y, posteriormente, el ministro, tras ser cuestionado por las declaraciones de Pérez precisó que "he dicho que desde el punto de vista del Ministerio de Cultura no hay ninguna objeción, pero el problema no es ese. El problema es qué desarrollo quiere Málaga, qué vivienda quiere Málaga y qué papel puede jugar el puerto en la ampliación de las posibilidades de vivienda y de hoteles", dijo.

Iceta añadió que habló con el portavoz municipal socialista y "me ha dicho claramente cuál es el modelo del futuro de Málaga que están defendiendo y es un modelo que no pasa por una edificación como esa". Un día más tarde, en rueda de prensa, Pérez volvió a insistir en que "las próximas elecciones municipales se convertirán en un plebiscito para que la ciudadanía elija si quiere torre o no la quiere en el Puerto de Málaga".