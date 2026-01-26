El PP pedirá una auditoría en el Ministerio de Transportes y la inspección completa de la red ferroviaria de Málaga

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, atiende a los medios - PP

FUENGIROLA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha incidido este lunes en "la necesidad de mejorar la movilidad en la provincia, tanto en las carreteras como en la red ferroviaria, no sólo para favorecer el desarrollo económico y social de la zona sino, por encima de cualquier otra cosa, para garantizar la seguridad de malagueños y visitantes".

Así lo ha expuesto durante una visita a Fuengirola (Málaga) junto a la alcaldesa, Ana Mula, donde ha anunciado que la formación provincial pedirá una auditoría económica y de proceso en el Ministerio de Transportes, "para saber a qué se están destinando los fondos públicos", una reclamación que el partido abordará mediante mociones en los ayuntamientos, la Diputación Provincial, el Parlamento andaluz y las Cortes Generales.

De igual modo, el PP de Málaga pedirá una revisión e inspección completa, no sólo de las líneas de Alta Velocidad que conectan Málaga con Madrid, sino también de aquellas conexiones ferroviarias de Media Distancia y de Cercanías, especialmente de las líneas C1 y C2, ya que, tras cumplir 50 años, "queremos conocer el estado de esas vías, de esos muros pantalla y de esos túneles que están soportando, además, las condiciones climatológicas más adversas de los últimos 20 años", ha explicado Navarro.

Al respecto, ha argumentado que la red ferroviaria española "supera las 40 incidencias importantes desde 2023, con diez de ellas registradas desde que empezó este 2026 y siete de las mismas relativas a la red de Cercanías y Media Distancia de Andalucía", subrayando que "sólo en la última semana hemos vivido el corte de la conexión entre Córdoba y Jaén, así como, ayer mismo, la suspensión de la circulación entre Málaga y Sevilla".

La dirigente 'popular' ha apuntado a la antigüedad y al mantenimiento de la infraestructura, así como a las condiciones meteorológicas adversas a las que está sometida, haciendo alusión a la sequía, las lluvias torrenciales y la bajada actual de las temperaturas, y ha insistido en que, "como representantes públicos, asumimos nuestra responsabilidad desde el ámbito de nuestras competencias institucionales, pero también denunciando aquello que no funciona por parte del Gobierno de España y realizando propuestas".

La presidenta provincial del PP ha alertado de "la falta de mantenimiento latente" de la línea de Alta Velocidad que conecta Málaga y Andalucía con Madrid y ha señalado que "llevábamos tiempo denunciando que esa conexión no estaba dando síntomas de estar en las mejores condiciones".

Navarro también ha reclamado al Gobierno mejoras en la A-7 y la bonificación del peaje de la Costa del Sol al mismo nivel que otras autopistas "para mejorar la fluidez del tráfico y garantizar la seguridad vial de los conductores" y ha alegado que "no se trata sólo de una cuestión económica sino, más importante, de seguridad vial"; al tiempo que ha reprochado al Ejecutivo de Sánchez y Montero que, en estos tres años sin Presupuestos Generales del Estado, "la inversión en mantenimiento de esa línea de Alta Velocidad ha descendido en torno a un 30%".

"No es coincidencia que los tres peores años de incidencias, de averías y de retrasos que ha experimentado nuestra Alta Velocidad y también la Media Distancia y el Cercanías en toda España haya coincidido con la ausencia de Presupuestos Generales del Estado", ha manifestado y ha alertado de que los ciudadanos "sólo podemos intuir que no ha habido dinero suficiente para mantener todas esas infraestructuras, ya que ni siquiera hemos tenido el derecho de consultar si las partidas concretas que estaban destinadas a ese fin se estaban ejecutando o no, porque no tener presupuestos también es incurrir en opacidad".

Para Navarro, esta situación "de caos ferroviario no es casualidad" y ha afirmado que, desde el PP de Málaga, "asumimos la encomienda de los familiares de víctimas y heridos en el accidente de Adamuz para seguir denunciando este déficit y proponiendo las mejoras necesarias", ha concluido.