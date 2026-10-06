El PP pide "esperanza e ilusión" para apostar por un Gobierno que "no le dé permanentemente la espalda" a Málaga

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, junto al secretario general de los 'populares' malagueños, Jose Ramón Carmona, en rueda de prensa. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha pedido a los malagueños, de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, que tengan "esperanza e ilusión" para apostar por un nuevo Gobierno que "mire a Málaga de frente y no le dé permanentemente la espalda; que nos tome en serio y que nos ponga en los primeros puestos de prioridad de su acción de gobierno".

Así lo ha expuesto Navarro en rueda de prensa, donde ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha ejecutado "ni un solo proyecto ni inversiones en estos ocho años" en la provincia y ha mostrado un folio en blanco para incidir en que "aquí tiene un balance cero".

De este modo, ha destacado la "anomalía democrática" que supone llevar más de 1.000 días sin presupuestos ni actuaciones en la provincia por parte del Ejecutivo central y ha señalado la necesidad de un Gobierno que atienda el crecimiento objetivo de nuestra provincia y que planifique y ejecute las infraestructuras y los servicios necesarios para acompasar ese desarrollo y ese progreso que viene de la mano de los malagueños.

La dirigente 'popular' ha apelado a los malagueños que "cada día sufren atascos" porque no se ha ejecutado ni una sola mejora en nuestras carreteras, ni nuevos trenes para aliviar a un Cercanías saturado, ni más maquinistas para mejorar la Media Distancia.

Sobre el AVE, ha criticado que nos dejan 30 puntos con velocidad reducida por problemas de mantenimiento y deficiencias estructurales en las vías. "Un servicio que era de excelencia y que en el primer semestre de este año ha perdido un 47% de usuarios por el mal funcionamiento de la infraestructura", ha explicado.

"Con el tren litoral tampoco hemos avanzado", ha añadido, "nos devolvieron a la casilla de salida y ahí seguimos, esperando unos estudios de viabilidad que nunca han llegado". "Tampoco los estudios para mejorar la A-7, ni los necesarios terceros carriles entre Rincón de la Victoria y la capital o desde Puerto Banús hasta San Pedro; ni carriles reversibles ni la bonificación del peaje de la Costa del Sol, el más caro de España y del que el Gobierno recauda en impuestos 35 millones de euros anuales", ha lamentado.

Navarro también ha apelado a que los agricultores "no saben si van a tener agua para seguir creciendo y ofreciendo productos de primera calidad a la despensa de toda España y de toda Europa" y ha precisado que el Ejecutivo de Sánchez tampoco ha ejecutado "ni una sola infraestructura hidráulica". "Ni la desaladora de la Axarquía, ni el trasvase de Iznájar, ni las presas de Cerro Blanco y Gibralmedina", ha citado.

En materia de vivienda, Navarro ha subrayado que "hemos tenido muchos, muchos titulares, pero muy pocos pisos; ni grandes ni pequeños, ni de precio asequible, ni vivienda social". Y ahora, además, a la falta de oferta se suma el estrangulamiento que supone el colapso eléctrico, algo que afecta a la capacidad económica de Málaga en general y especialmente a la creación de vivienda, con 25.000 inmuebles bloqueados actualmente en la provincia.

Asimismo, la dirigente 'popular' ha señalado que en materia de seguridad hemos retrocedido, apuntando los mayores índices de criminalidad y la mayor presencia del narcotráfico, con narcolanchas en todo el eje litoral andaluz y también malagueño.

"Inédito es llevar mil días sin presupuestos como también es inédita la situación judicial de un presidente del Gobierno acorralado por la corrupción en el Gobierno, en su partido y hasta en su propia casa", ha argumentado.

Así, ha asegurado que "es la hora de hablar de España, de Andalucía y de Málaga" y ha hecho un llamamiento también a los autónomos y empresarios "machacados a impuestos" a lo largo de estos ocho años.

Además, ha incidido en "la oportunidad que supone esta convocatoria de tener un Gobierno que baje impuestos, que mire por el bolsillo de los españoles, que piense que ese dinero que se recauda del bolsillo de los malagueños no se tiene que repartir de manera discriminada únicamente a unos territorios para pagar favores políticos" y ha considerado que "hay esperanza para que siga avanzando la actividad económica, el progreso y el desarrollo de nuestra tierra".

"Quiero también apelar a todos aquellos que estamos pendientes de lo que pasa en nuestras costas, de lo que ocurre en nuestros barrios, con tiroteos y apuñalamientos", ha señalado y ha mandado un mensaje "optimismo" y de "fe en el futuro" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incidiendo en que, "si los españoles, los andaluces y los malagueños nos dan su confianza, no les vamos a dejar tirados".

"Apelo al conjunto de los malagueños que están hartos de corrupción, de división y de crispación. Tenemos que luchar para que España tenga un Gobierno de concordia, de estabilidad y que devuelva a España la ilusión y la esperanza en el futuro que Pedro Sánchez les ha arrebatado. Creo que estamos en un momento histórico y así deben verlo también el conjunto de los malagueños", ha concluido.