PP pide al Gobierno que abra el peaje de Las Pedrizas mientras duran las obras en la A-45 para evitar atascos

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha pedido este domingo al Gobierno de España que abra el peaje de Las Pedrizas mientras duran las obras en la A-45, que llevan varios días "colapsando el tráfico" en esta vía por el corte de varios carriles a la altura de Casabermeja, generando atascos en ambos sentidos que alcanzan los dos kilómetros.

En un comunicado, Carmona ha advertido de que el Ejecutivo de Sánchez se ha convertido en "el mayor obstáculo" para la movilidad en la provincia y ha criticado que, "lejos de trabajar y ejecutar inversiones para descongestionar la circulación, sólo contribuye a empeorarla".

El dirigente popular ha denunciado entonces que el Gobierno socialista "se enriquece a costa de los conductores malagueños" a través de diferentes vías, ya sea por "el aumento de multas por parte de la DGT, por el encarecimiento de la gasolina en julio tras la retirada de las ayudas por la guerra de Irán y la subida del IVA o por la subida de los peajes en verano, especialmente el de la Costa del Sol, el más caro de España".

De este modo, ha lamentado que este crecimiento de los ingresos por parte del Ejecutivo de Sánchez "contrasta con la ausencia de inversiones en nuestras carreteras, cada día más colapsadas" y le ha reprochado que, en ocho años, "no se haya planificado ni ejecutado una sola actuación a corto, medio o largo plazo".

Carmona ha denunciado que la retirada de las ayudas a los carburantes por la guerra de Irán por parte del Gobierno el pasado 30 de junio hace que llenar el depósito haya subido hasta 10 euros durante este mes de julio, en plena temporada alta, y ha acusado al Ejecutivo de actuar "tarde y mal" con el nuevo decreto, "cuando muchas familias ya han sufrido este incremento en sus desplazamientos durante las vacaciones".

"A esto se suma el agravio descarado del PSOE al negarse a bonificar la AP-7 a su paso por la Costa del Sol al nivel de otras autopistas", según Carmona, que ha recordado que el Gobierno de Sánchez y (Oscar) Puente "recauda de este peaje 35 millones de euros en impuestos, un 10% más que hace dos años".

"Es un dinero que no vuelve a Málaga ni para ayudar a los usuarios habituales de esta autopista ni para implementar mejoras en los accesos y enlaces de la A-7 y de la propia AP-7, y mucho menos para planificar el necesario tercer carril entre Puerto Banús y San Pedro Alcántara o entre Rincón de la Victoria y la capital malagueña", ha manifestado.

Además, ha señalado que dos de los siete radares que más multan de España se encuentran en Málaga, ambos en la A-7, "por lo que el Gobierno sigue haciendo caja con los conductores malagueños mientras les niega mejoras que contribuirían a descongestionar la circulación".