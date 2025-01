El PP pide a Montero que "devuelva a Andalucía los 9.000 millones que le debe tras siete años de infrafinanciación"

MÁLAGA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha afirmado este sábado que si la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aspira a liderar a los socialistas andaluces, "lo primero que debería hacer, si tiene un mínimo de dignidad, es saldar la deuda de más de 9.000 millones de euros que mantiene con los andaluces".

"Es lo mínimo antes de asumir nuevas responsabilidades y representar a una parte de los ciudadanos", ha señalado Navarro durante la reunión del Consejo de Alcaldes de la formación junto a la presidenta de este órgano del partido, Margarita del Cid, donde ha destacado que Montero "no puede llegar con peor carta de presentación; una carta de presentación que es una carta de pago, correspondiente a los siete años que lleva impidiendo que Andalucía reciba el dinero que le corresponde por una infrafinanciación autonómica que nos hace perder 1.500 millones de euros cada año".

"Montero es la sanchista mayor del reino, porque utiliza las malas artes del sanchismo", ha subrayado Navarro, al tiempo que ha censurado que el Gobierno de Sánchez "ha comprado el Ayuntamiento de Jaén, comprometiéndose con los jiennenses a condonar esa deuda millonaria que tiene con el Estado a cambio de una moción de censura".

En este sentido, ha advertido de que "los socialistas pueden envolver esta realidad y ponerle un lazo, pero lo cierto y verdad es que utilizan a las instituciones en beneficio propio; y el dinero de todos los españoles para comprar el sillón de la Alcaldía de Jaén".

La presidenta del PP malagueño ha criticado que el Ejecutivo" está construyendo una España asimétrica y llena de desigualdades, que se constata en lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Jaén": "El Gobierno de España pone a las instituciones y el dinero de todos los españoles al servicio de intereses partidistas y del sanchismo".

Por eso, ha añadido, "los alcaldes y alcaldesas del PP han querido manifestar en este Consejo de Alcaldes una petición al Gobierno de España, para que todos aquellos ayuntamientos que cuenten con situaciones de deuda que les lastre puedan contar también con planes de condonación de dicha deuda", ha explicado.

"Basta ya de mercantilismo político, de desigualdades y desequilibrio y, si se toman medidas con un ayuntamiento que lo estaba pasando mal, se deben tomar también con el resto", ha incidido la presidenta provincial, quien ha tachado de "indecente" que quien aspira a liderar a los socialistas andaluces "esté detrás de este agravio".

A su juicio, "es indigno que la ministra Montero prometa quitar la deuda de 547 millones a un ayuntamiento como pago político a cambio de un sillón y que no se plantee, por ejemplo, establecer otro mecanismo de recuperación de costes de la gestión de residuos para no seguir empobreciendo a los españoles".

También Navarro ha trasladado el rechazado de los alcaldes 'populares' "al tasazo de basura de Sánchez" y ha solicitado al Gobierno una moratoria en la aplicación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, "a fin de revisarla y que el cálculo y la aplicación de la misma pueda hacerse de otra manera, sin revertir en el bolsillo de los ciudadanos".

"Es algo que preocupa a los ayuntamientos de España y que llegará al bolsillo de los ciudadanos, mermando aún más las economías domésticas, tras las más de 90 subidas de impuestos aplicadas por Sánchez desde que es presidente", ha lamentado.

De igual modo, ha recordado que "la provincia ha contribuido con más de 5.000 millones de euros a las arcas del Estado en 2024": "Si el Gobierno destinara parte de esa recaudación tributaria a mejorar la financiación de las entidades locales, estamos convencidos de que esto serviría para mejorar los servicios públicos que se articulan desde los ayuntamientos, la administración más cercana al ciudadano", ha apostillado.

"El PP es un partido profundamente municipalista y creemos en los ayuntamientos", ha insistido y ha apuntado que "los alcaldes tienen el poder de hacer lo que otras administraciones no pueden; de manera que en los ayuntamientos se produce el milagro de los panes y los peces, porque cada euro que se destina a las entidades locales se multiplica por diez en oportunidades para los vecinos".

Por eso, ha continuado, "no entendemos no sólo que no se trabaje en la mejora de la financiación local y autonómica, sino que, por el contrario, se añada una nueva obligación fiscal a los ayuntamientos con el tasazo de basura".

Además, ha reprochado al Gobierno de España que "mienta" al "afirmar que es la directiva europea la que obliga a los países miembros a repercutir a los vecinos el cien por cien del coste de la recogida, traslado y tratamiento de residuos".

"La Comisión Europea ha desmentido las palabras del Gobierno a través de una respuesta parlamentaria", ha explicado y ha agregado que la Ley 7/2022, de 8 de abril, establece que cada país debe calcular el consumo de residuos por hogar y los niveles de reciclaje, de modo que paguen más los que más contaminen, si bien especifica que los Estados miembros pueden elegir los instrumentos concretos para cubrir estos costes de la gestión de residuos.

"DESDE EL PP NO PODEMOS PERMANECER IMPASIBLES" Así, Navarro ha expresado que "desde el PP no podemos permanecer impasibles, porque entendemos que las familias ya están asfixiadas con tanta subida de impuestos".

"Unas palabras que cobran especial sentido en Málaga, como motor económico de Andalucía y de España, donde la recaudación a las arcas del Estado aumentó un 5% en los diez primeros meses de 2024 con respecto al año anterior, lo que sin embargo no repercute en inversiones ni proyectos por parte del Gobierno de España a esta provincia", ha criticado.

MANIFIESTO

Por ello, la presidenta de los 'populares' malagueños ha explicado que, en el marco del Consejo de Alcaldes celebrado este sábado, se ha aprobado un manifiesto en el que se pide al Gobierno de España que "afronte un marco de financiación autonómica y local sustentado en criterios objetivos, que garantice la igualdad entre territorios y la suficiencia financiera de las entidades locales; y que elabore un plan de condonación de deuda de las administraciones locales que así lo requieran, como fórmula para paliar el grave déficit financiero de estas corporaciones".

Además, los 'populares' consideran que, "pese a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, el Ejecutivo debe estimar ya la Participación en los Tributos del Estado (PIE) para 2025, calculándola en base a ese aumento de la recaudación registrada el pasado ejercicio".

Por último, el manifiesto de los alcaldes 'populares' malagueños insta al Gobierno a que "modifique la ley que regula el tasazo de basura y evite este mazazo a los ayuntamientos y a los vecinos, además de aplicar una moratoria ante su inminente aplicación".