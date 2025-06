PP pide al PSOE de Málaga explicar "cuántas llamadas recibió del entorno de Sánchez para amañar adjudicaciones en Mijas"

MIJAS (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha pedido a los miembros de la dirección provincial del PSOE que expliquen "cuántas llamadas recibieron de parte del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dirigidas supuestamente a amañar la adjudicación de contratos en Mijas (Málaga), tal y como refleja el informe de la UCO".

Así lo ha expuesto durante una visita al municipio junto a la alcaldesa, Ana Mata, donde ha destacado que los socialistas malagueños y mijeños "tienen que exponer a las claras si fue una, varias o muchas llamadas, con qué fin y qué fue lo que ocurrió para que el informe de la UCO sobre la corrupción del PSOE señale directamente a este municipio".

Carmona ha subrayado que "no es el Partido Popular, sino la Guardia Civil la que ha destapado estas conversaciones de Koldo García con empresarios para interesarse sobre Mijas" y ha incidido en que "desde el PP lo que queremos es absoluta transparencia y poner luz y taquígrafos sobre una etapa oscura en cuanto a mal gobierno y no sabemos si a más cosas, por eso pedimos explicaciones".

"Lo que está claro es que hoy sabemos a qué se referían cuando hablaban de la misma ganadería, que no es precisamente la del respeto a las instituciones", ha advertido el dirigente 'popular', al tiempo que ha argumentado que "esto aleja absolutamente a los ciudadanos de la política y, por eso, creemos que esta situación merece una explicación mucho más allá del simple enfado expresado por algunos dirigentes socialistas".

Frente a todo esto, ha proseguido, "ahora reina la transparencia y el buen gobierno en Mijas de la mano de una gran alcaldesa, cercana y comprometida con los retos que tiene por delante el municipio, como es Ana Mata".

Así, ha incidido en la "encomiable labor" que está realizando el PP, por lo que "estamos seguros de que los mijeños están dando la espalda a las anteriores políticas fracasadas y están abrazando las políticas que funcionan, las de la gestión del día a día; la que se preocupa por atender los problemas de los ciudadanos de Mijas frente a casos lamentables como los que estamos conociendo en las últimas semanas".

En esta línea, ha aseverado que "no podemos permitir que todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el PSOE afecte lo más mínimo a nuestra provincia, sobre todo cuando la persona designada por Sánchez en la secretaría de Organización es una malagueña bien conocida, que también aparece en el informe de la UCO y cuya empresa ya fue adjudicataria de fondos económicos provenientes de la etapa de los ERE fraudulentos del PSOE en la Junta".

"Esa etapa oscura la que no queremos que llegue a Andalucía, ni a Málaga, ni a Mijas", ha insistido y ha agregado que "quizás no conocemos más nombres porque el PSOE no gobierna en muchos municipios de esta provincia, por eso insistimos en que es importante la transparencia máxima y, nosotros, desde el respeto y desde la presunción absoluta de inocencia, entendemos que hay dirigentes socialistas en la provincia y en esta localidad que tienen que explicar muy a las claras qué es lo que pasó".

Por su parte, la alcaldesa de Mijas ha afirmado que el portavoz del PSOE en el municipio, Josele González, "tiene ahora la oportunidad de desmarcarse no sólo de esa gestión tan oscura del Gobierno de Sánchez, sino también del clima de crispación, demagogia y faltas de respeto al Ayuntamiento de Mijas, contribuyendo así a trabajar por el interés de todos los mijeños".

Mata ha contrapuesto "la diligencia de administraciones como la Junta de Andalucía para abordar los proyectos que Mijas necesita para seguir avanzando, trabajando junto a los distintos delegados territoriales y consejeros temas muy importantes como es esa infraestructura sanitaria para Mijas o el problema hídrico, si bien no ha sido así por parte del Gobierno de España", ha lamentado.

Por último, la regidora 'popular' ha reprochado al Ejecutivo de Sánchez "la falta de inversiones en materia de agua, así como en la regeneración de las playas o en movilidad, criticando la inacción del Gobierno durante estos siete años con el tren litoral y la negativa a bonificar el peaje de la Costa del Sol, el más caro de España; además de no haber impulsado ni una sola mejora en los enlaces y accesos de la A-7 para reducir el colapso y mejorar la seguridad de vecinos y visitantes".