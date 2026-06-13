PP pide a Sánchez que "active ayudas para que familias puedan combatir aumento de tipos de interés e inflación"

Archivo - El vicesecretario de Málaga Productiva y coordinador del Observatorio Económico y de Precios del PP de Málaga, Carlos Conde, en una imagen de archivo. - PP DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Málaga Productiva y coordinador del Observatorio Económico del Partido Popular de Málaga, Carlos Conde, ha pedido este sábado al Gobierno, presido por Pedro Sánchez, que "deje de exprimir a impuestos a los malagueños y que active ayudas para que las familias de la provincia puedan combatir el aumento de los tipos de interés y de la inflación, situada en el 3,2%".

Así, "ante el actual contexto internacional y el endurecimiento de las condiciones económicas", Conde ha advertido de que "miles de familias de nuestra provincia están viendo cómo cada mes resulta más difícil cuadrar las cuentas mientras el Gobierno de Pedro Sánchez permanece inmóvil ante una realidad que exige respuestas urgentes".

Ha criticado que el Ejecutivo "ya ha subido a principios de junio el IVA del gas y la electricidad al 21%, y se prevé el encarecimiento de la gasolina a final de mes, una situación que afecta de pleno a las clases medias y trabajadoras mientras el Estado sigue engrosando sus arcas".

También Conde ha recordado que "la situación económica se verá agravada por la subida de los tipos de interés, que supondrá un encarecimiento anual de 700 euros para los hogares que cuenten con una hipoteca media de 150.000 euros".

Por ello, el dirigente popular ha mostrado su "preocupación" por el efecto que traerá consigo la subida de los tipos de interés, y ha recordado en un comunicado que "muchas familias malagueñas han visto incrementadas notablemente las cuotas de sus hipotecas, reduciendo su capacidad de ahorro y condicionando su proyecto de vida".

"Los malagueños necesitan un Ejecutivo que esté a su lado ante las dificultades y no un Gobierno más preocupado por tapar sus casos de corrupción", ha recalcado.

Conde ha alertado sobre la finalización de las bonificaciones al combustible vinculadas al conflicto en Oriente Medio y ha pedido al Ejecutivo central que "asegure la continuidad de las medidas para evitar un mayor impacto sobre trabajadores, autónomos y familias".

"Cada céntimo que sube el precio del combustible repercute directamente en el coste de la cesta de la compra, en la actividad de nuestros autónomos y en la competitividad de nuestras empresas. El Gobierno de Sánchez debe anticiparse a los problemas y no limitarse a reaccionar cuando el daño ya es imposible de revertir", ha afirmado.