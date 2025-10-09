El PP pregunta en el Congreso y el Senado por los gastos de Ábalos en Málaga

La vicesecretaria y senadora por el PP de Málaga, Lucía Yeves, el diputado nacional Mario Cortés y el portavoz 'popular' en el municipio, Pedro Pardo. - PP

CÁRTAMA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria y senadora por el PP malagueño, Lucía Yeves, ha informado de que el grupo 'popular' en el Congreso y el Senado han registrado sendas preguntas al Gobierno, presidido por Pedro Sánchez, para que "haga públicos los gastos de representación del exministro de Fomento José Luis Ábalos durante sus visitas a esta provincia, tras revelar el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil supuestos pagos de Koldo García a chicas de compañía para encuentros personales con el alto cargo socialista en Andalucía y en Málaga".

Así lo ha expuesto durante una visita a Cártama (Málaga) junto al diputado nacional Mario Cortés y el portavoz popular en el municipio, Pedro Pardo, donde ha exigido al PSOE que "aclare si contrató a prostitutas en sus mítines o, lo que es peor, si esos actos institucionales o de partido servían como tapadera para financiar las juergas de altos cargos socialistas también en el sur de España".

De igual modo, Yeves ha reclamado al Ejecutivo central información sobre "el dinero público destinado a sufragar la estancia en la provincia de representantes del Gobierno de Sánchez o incluso de diputados socialistas malagueños entre los años 2018 y 2021, durante la etapa de Ábalos al frente de Fomento, cuestionando si alguno de esos gastos coincide con las estancias del exministro aquí".

Así, ha aludido a "la visita de Ábalos a Málaga el 10 de septiembre de 2019 con motivo de un acto en el aeropuerto o su participación en un encuentro con el sector marítimo en el Palacio de Congresos de Torremolinos el 21 de octubre de ese mismo año".

De hecho, ha incidido, "la UCO habla de más de 8.000 euros gastados en encuentros personales de Ábalos en ocho ciudades y apunta, entre ellas, una habitación en un céntrico hotel de lujo en Málaga pagada por Koldo el 20 de febrero".

La dirigente 'popular' ha reprochado a los socialistas que "permitieran estas prácticas entre altos cargos de su partido mientras alardean de feminismo".

"Las fiestas con prostitutas aparecen en el sumario de los ERE fraudulentos de Andalucía y, ahora, en los informes de la Guardia Civil que señalan la corrupción en el seno del PSOE y del propio Gobierno de Sánchez", ha advertido, recordando que "estamos hablando de ministros que elegían a las prostitutas por catálogo y de asesores que organizaban estos encuentros allí donde la agenda política les llevaba en cada momento, también en Andalucía y en Málaga", ha señalado.

Así, ha instado a la dirección provincial del PSOE a "ser valiente" y que "se sume a esta reclamación del Partido Popular, alegando que su silencio les hace cómplices del despilfarro y el uso ilícito y vergonzoso de fondos públicos por parte del Ejecutivo sanchista mientras niega o retrasa infraestructuras necesarias para la provincia".

En este sentido, ha criticado que "el Gobierno ha estado centrado en estos menesteres y en atacar a los jueces y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por denunciar la corrupción que salpica al PSOE, al Ejecutivo y al propio entorno familiar de Sánchez en lugar de gestionar, aprobar los Presupuestos Generales del Estado y ejecutar inversiones urgentes en provincias como Málaga".

Junto a las obras del nuevo cuartel de Cártama, Cortés ha lamentado que "los trabajos acumulan dos años de retraso mientras los índices de criminalidad siguen creciendo en la provincia". De igual modo, ha criticado el bloqueo del Gobierno de Sánchez a otras infraestructuras "muy necesarias" en materia de seguridad como los acuartelamientos de Antequera y Alhaurín de la Torre.

El diputado nacional malagueño también ha criticado "la parálisis en las comisarías de Málaga Oeste, Torremolinos-Benalmádena, Fuengirola o Estepona, pese a la escalada de la violencia registrada en la Costa del Sol y que recoge el propio Ministerio del Interior, mientras que las obras en Ronda llevan tres años paralizadas".

"Estamos ante el Gobierno del bloqueo y el abandono inversor desde hace siete años mientras sus ministros se han dedicado a organizar fiestas privadas que hemos pagado entre todos los españoles, a tuitear para defender el sanchismo y a atacar a los jueces y periodistas que han destapado esos casos de corrupción", ha concluido Cortés.