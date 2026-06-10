PP pregunta al PSOE de Málaga "si renuncia al trasvase de Iznájar por ideología" y trata de "desviar la atención"

Archivo - El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en una foto de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

ANTEQUERA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha pedido hoy al PSOE de Málaga que "exponga claramente si renuncia por ideología al trasvase de Iznájar (Córdoba)", que, ha recordado, lleva más de cinco años esperando la autorización por parte del Gobierno, "al ser una actuación de su competencia y para la que la Junta de Andalucía ha comprometido una inversión de 50 millones de euros".

Así, ha exigido al alcalde de la localidad de Cuevas Bajas y al portavoz del PSOE en Antequera que "digan la verdad y expliquen si los socialistas malagueños han descartado por completo esta transferencia de una cuenca a otra y, por eso, tratan de desviar la atención con otras iniciativas", en alusión a la petición para que ahora sean las diputaciones de Málaga y Córdoba las que lideren esa actuación.

Según ha reivindicado, las administraciones gobernadas por el PP, "como ha demostrado el Gobierno andaluz de Juanma Moreno, están dispuestas a colaborar y a realizar las inversiones necesarias para garantizar el agua a los malagueños", si bien ha incidido en que "el trasvase de Iznájar no le cuesta dinero al Gobierno de España, ¿por qué entonces no lo permite Pedro Sánchez?".

La cuestión, ha añadido Carmona, "es si el PSOE de Málaga y alcaldes como el de Cuevas Bajas van a seguir anteponiendo la defensa del sanchismo al agua para sus vecinos" y ha resaltado que, con su negativa a exigir esta actuación "urgente y necesaria", demuestran que "anteponen la política a la gestión y la ideología por encima del bienestar de los ciudadanos".

Por último, Carmona ha insistido en que Sánchez sí ha autorizado la transferencia de agua desde el Tinto, Odiel y Piedra al Guadalquivir, y ha exigido a los socialistas malagueños que, "de una vez por todas, digan alto y claro si este Gobierno va a dejar tirados a los vecinos de doce municipios de la comarca de Antequera por una cuestión ideológica, negando un trasvase de agua para uso exclusivamente doméstico y que supondría menos del 1% del agua almacenada actualmente en el pantano más grande de Andalucía", ha concluido.