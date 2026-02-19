PP preguntará por daños y ayudas por la desconexión ferroviaria: "Nadie ha hecho tanto daño a marca España como Sánchez"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en un Foro de turismo en Málaga. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha anunciado que los 'populares' interpelarán al ministro de Turismo e Industria, Jordi Hereu, sobre el impacto en el sector y la previsión de ayudas "por la cancelación durante más de un mes de la frecuencia de los trenes que llegan a Andalucía" y ha dicho que "nadie en democracia le ha hecho tanto daño a la marca España como le ha hecho Pedro Sánchez y su Gobierno".

En su intervención en una reunión del Foro de Turismo en Málaga, Bendodo ha señalado que son pérdidas "millonarias" en el sector por estas incidencias ferroviarias y ha señalado que, "aunque los trenes sean de alta velocidad, la velocidad no es alta y por tanto eso afecta y está afectando claramente al turismo", al tiempo que ha defendido que "esa industria de la felicidad tiene que ser también industria de la seguridad".

"Yo no veo por parte del Gobierno central el cariño que se le dedica desde Málaga, desde Andalucía, desde los gobiernos provinciales y autonómicos al turismo, que hay que cuidar, que hay que mimar. No veo esa dedicación por parte del Gobierno de España", ha criticado Bendodo, quien ha insistido en que no ve "ni trabajo ni la inversión suficiente" en este sector que "supone en nuestro país el 13% del PIB y genera casi tres millones de puestos de trabajo directos".

Para el dirigente del PP, "la inseguridad que genera la movilidad ferroviaria claro que afecta a la marca España y al turismo" y ha acusado al Ejecutivo de "la negligencia ferroviaria" de Adamuz (Córdoba), que tuvo como resultado "más grave las 46 víctimas" y que, en su opinión, "no ha sido un hecho aislado por un golpe de mala suerte; ha sido la gota que ha colmado el vaso que ha ido llenándose a base de retrasos, averías, incidencias, de dejar tirados a los pasajeros en mitad de las vías".

Pero también ha dicho que por esa situación "hay un coste inmenso para el sector", por lo que desde el PP interpelarán en el Congreso al ministro "para decirle que Andalucía y la Costa del Sol existen" y para pedir "la activación de ayudas extraordinarias para paliar las pérdidas millonarias" y que "cuanto antes se ponga al 100%, sin retrasos, la línea Málaga-Madrid que han anunciado que ya está funcionando y no es verdad porque hay un tramo en autobús y tarda más de cuatro horas".

Al respecto, ha apuntado que en 2025 "el AVE Málaga-Madrid sufría una avería cada 48 horas o un retraso o una parada o una suspensión". "¿Qué seguridad da eso no solo al turista sino al empresario que viene a invertir o a trabajar a la Costa del Sol", se ha preguntado el dirigente del PP.

Según Bendodo, el ministro "negligente" Óscar Puente está "más preocupado en mantener sus redes sociales que mantener en condiciones la red ferroviaria" y ha considerado que debería haber dimitido o ser cesado "porque mintió con la tragedia de Adamuz, su gestión ha sido un desastre y porque una tragedia como esta, como la de Rodalíes también en Cataluña, es incompatible con la chulería de este ministro".

Pero también ha señalado que hay "un Gobierno negligente" que "hace mucho tiempo que dejó el Gobierno; un Gobierno que vemos pero que no ejerce, no gobierna; un Gobierno volcado en una estrategia de supervivencia que ha sustituido la gestión por la táctica política".

"Y es que entre defenderse de la corrupción e ir comprando al mismo tiempo el apoyo del separatismo para ganar tiempo, al Gobierno no le queda tiempo, ni mucho menos, para gestionar ni para trabajar", ha dicho el dirigente 'popular', quien ha incidido en que "mientras se dedica a sobrevivir y a aferrarse al poder, --el Gobierno-- está dañando por su falta de gestión a sectores estratégicos, como es el turismo", que "lo defiende únicamente la marca país".

Bendodo ha señalado que Sánchez "apuntala a Óscar Puente porque lo usa como escudo de protección" y ha criticado que "un presidente que no sabe pedir perdón, no es digno de seguir presidiendo el Gobierno de nuestro país".

Así, ha extendido el perjuicio del Gobierno a otros sectores como la vivienda y ha criticado que Sánchez no haya cumplido su promesa de 200.000 viviendas. "Fue todo humo", ha dicho Bendodo, quien ha lamentado que "ahora, copiando a su maestro, nuestra candidata del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, no tiene otra cosa que hacer que prometer 100.000 viviendas en Andalucía si ella es presidenta de la Junta".

"Es decir, de las de Pedro Sánchez, 200.000, no se ha hecho ni una y ella, con credibilidad cero, nos promete que se va a hacer 100.000", ha aseverado el 'popular', quien ha considerado que "a la señora Montero no la cree nadie, porque en Andalucía la tenemos calada". "Eso es una nueva tomadura de pelo", ha lamentado.

Por último, ha defendido que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "va a liderar el cambio en España" para que "vuelva a funcionar, que los trenes lleguen a su hora, que las carreteras estén en perfectas condiciones, que no haya apagones; lo que suele haber en un país desarrollado como el nuestro, que ha habido tantos años".