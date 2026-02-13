El PP presenta en Málaga su "contrato" con los autónomos "basado en menos impuestos y trabas burocráticas"

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, en una jornada de trabajo en Málaga - PP

MÁLAGA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha presentado este viernes en Málaga el "contrato" que la formación ofrece a los autónomos, "basada en menos impuestos y trabas burocráticas, más facilidades para crecer, mayor cobertura social y mejores condiciones laborales".

Así lo ha expuesto junto al secretario general del PP malagueño, José Ramón Carmona, y el vicesecretario de Málaga Productiva, Carlos Conde, durante una jornada de trabajo con un centenar de profesionales del sector en la provincia, marco en el que ha defendido su apuesta por "esta relación bilateral, en la que les escuchamos y anotamos cuáles son sus propuestas y necesidades".

Ha subrayado que los trabajadores por cuenta propia "piden cosas sensatas y asumibles para un futuro Gobierno encabezado por Alberto Núñez Feijóo" y ha afeado al Ejecutivo de Sánchez y Montero "su afán recaudatorio y que no cuide a las pymes y autónomos, que superan los 3,5 millones de profesionales y generan casi 900.000 contratos, alzándose como el 25% de la fuerza laboral de este país".

El vicesecretario 'popular', que ha reivindicado el "liderazgo de Málaga como motor económico" de Andalucía y de Málaga, ha destacado que "los autónomos ya han hecho un gran esfuerzo, han pagado más por exigencias de este Gobierno pero la red de seguridad no existe".

De este modo, ha explicado que el PP propone, entre sus medidas, que los profesionales que facturen hasta 85.000 euros no tengan que pagar el IVA trimestral, en la línea de la normativa europea; además de reducir el número de declaraciones a dos anuales, una por semestre, o sólo una si son nuevos autónomos.

Asimismo, contempla la tarifa cero para nuevos autónomos durante un año y que los profesionales sin asalariados queden exentos de cotizar desde el primer día de baja por enfermedad grave o que el primer empleado contratado esté bonificado al 100% de sus cotizaciones sociales durante el primer año.

En esta línea, ha añadido en un comunicado que, "con el modelo del Partido Popular, no se penalizará la pluriactividad y que los autónomos que se reincorporen a su actividad tras la baja por maternidad o paternidad disfrutarán de una exención total de cotización durante 24 meses, además de equiparar el derecho de lactancia, bonificando al 100% la cotización para autónomas durante ese periodo".

Por otro lado, Bravo ha lamentado que los españoles "pagamos 180.000 millones de euros en impuestos más que en 2018, un 56% más, toda vez que el poder adquisitivo se ha ido viendo reducido", alegando que "la cesta de la compra se ha encarecido un 40% sin que el Ejecutivo de Sánchez y Montero hagan nada para paliarlo".

Frente a esta "voracidad fiscal permanente y continuada", el vicesecretario 'popular' ha reivindicado "la fiscalidad moderada que defiende y aplica el Partido Popular en los ayuntamientos, así como las siete rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno" y ha reprochado al Gobierno de España que "obtenga mayor recaudación que nunca y ofrezca peores servicios públicos que nunca, haciéndonos funcionar a ciegas por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde hace tres años", ha concluido.