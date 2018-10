El PP propone una reunión en octubre para "replantear" la Feria de Málaga

Actualizado 22/08/2011 20:05:28 CET

El equipo de gobierno señala que el problema del botellón es "social" e insta al PSOE a sacar "la varita mágica" para solucionarlo

MÁLAGA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga ha propuesto una reunión en octubre para "replantear" el modelo de la Feria con todos los actores implicados en la misma, por lo que, "todo lo que pueda ser mejorable lo vamos hacer", según ha informado este lunes el concejal de Cultura, Juventud, y Deporte, Damián Caneda.

Además, Caneda ha señalado en rueda de prensa que en noviembre se haría otro encuentro para ver las conclusiones a las que se ha llegado, para, posteriormente, hacer una normativa, que "todo el mundo acepte".

El edil ha reconocido, no obstante, que "hay muchas cosas que funcionan", como así se aprecia "en los millones de visitantes que vienen y que siguen diciendo que la Feria y la apuesta cultural es buena", aunque "tenemos que darle un enfoque".

Asimismo, sobre el botellón, ha señalado que "es un problema social" que "tenemos que afrontar", precisando, al respecto, que se debe hacer entre todos, asumiendo "cada uno lo que puede hacer para que cambie la Feria". "No puede ser que la única solución sea meter a miles de policías en las calles porque eso no lo queremos".

El responsable de Cultura en el Consistorio malagueño ha explicado que el botellón "existe y cuando lo quitas lo único que creas son botelloncitos por todas partes", cosa que, a su juicio, "policialmente es complicado de controlar".

Además, ha señalado que si todos contribuyen, "como así espero que ocurra", se verá qué "tenemos que hacer cada uno en nuestras áreas para que controlemos el botellón, primero no incitando tanto al consumo de alcohol, y luego, pidiéndole a los padres que hagan un esfuerzo para no dejar que niños de 12 o 13 años estén en la Feria a las 03.00 horas, que es un problema del padre no es del Estado ni del Ayuntamiento".

"Nosotros vamos a intentar que no haya --botellón-- pero poniendo alternativas", ha agregado, y ha indicado que, aunque "las tengo en la cabeza, quiero que salgan de la gente afectada, para que una vez que se decidan las normativas, se cumplan".

Por su parte, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Julio Andrade, ha recordado que el botellón "es un fenómeno que se desarrolla en todas las fiestas y ferias de España. Sin embargo, es imposible instaurar una situación policial para acabar con este fenómeno, ya que la policía puede colaborar y poner los medios que estén a su alcance, pero habrá que buscar otras alternativas".

Además, ha instado al PSOE a que "saque su varita mágica" para solucionar el problema del botellón, "porque a nosotros tampoco nos gusta este fenómeno en el centro". Finalmente, al igual que el edil de Cultura, Andrade ha señalado que la erradicación del botellón es "una labor de toda la sociedad y no una competencia a nivel municipal, aunque el Ayuntamiento ofrece cursos preventivos sobre el consumo de estupefacientes".

"Tendremos que analizar los orígenes de este fenómeno y entre comerciantes, responsables de casetas y vecinos analizar las actuaciones pertinentes", ha asegurado.

Por otro lado, Caneda ha subrayado que, al margen del problema del botellón, durante la Feria ha habido unos 200 espectáculos y que "todos se han llenado"; además de que se ha llevado a cabo un festival flamenco, donde ha habido 3.000 personas, y un festival intercultural de coste cero, que "ha estado lleno todos los días". "Hemos tenido muchas más horas de tradición que de música pop", ha agregado.

Sobre el foro permanente que propone el grupo municipal socialista, el concejal de Cultura, Juventud y Deporte, ha asegurado que "no quiero un foro permanente, lo que quiero es que se defina la Feria que queremos y que vayamos tomando medidas para que se hagan esas modificaciones".

ACTUACIÓN POLICIAL

Por su parte, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga ha defendido la actuación de la Policía Local durante la Feria de Málaga, precisando, en este sentido, que la seguridad es competencia de la Policía Nacional, mientras que la Local funcionaría como complemento.

Ha afirmado que en esta Feria han reforzado "aquellos puntos que hemos considerado más conflictivos como es la Calle Císter o la plaza de la Merced, ya que esta última, al tratarse de una plaza en obras no finalizadas, requiere de una actuación especial".

En este sentido, Andrade ha asegurado que "la Policía Local no puede realizar una intervención especial en todas las calles de Málaga, ni podemos poner policías detrás de cada ciudadano porque nos convertiríamos en un estado policial".