El PP recupera a Juan Cassá como director del área de Nuevas Tecnologías de Diputación de Málaga

El PSOE ve este nombramiento como el "pago" a su actitud como no adscrito en el Ayuntamiento y la Diputación

MÁLAGA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha recuperado a Juan Cassá, exdiputado y exconcejal no adscrito en el anterior mandatos tras abandonar Ciudadanos, como cargo de confianza de la Diputación provincial. Será el nuevo director del área de Nuevas Tecnologías.

Cassá fue candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de la capital en 2019, cuando el PP formó equipo de gobierno con la formación naranja. También era diputado y aliado de los 'populares' en la Diputación de Málaga, donde apoyó la continuidad del PP al frente de la ente supramunicipal.

Un año después, en mayo de 2020, abandonó el partido por desavenencias con el rumbo de Ciudadanos, aunque mantuvo sus actas en el Ayuntamiento y la Diputación como no adscrito. Con la convocatoria de las elecciones municipales, Cassá quedo fuera del panorama político al no concurrir en ninguna lista.

REACCIONES

Las reacciones a este anuncio no se han hecho esperar y desde el PSOE, el secretario general en Málaga y portavoz en el Ayuntamiento de la capital, Daniel Pérez, ha afirmado que este nombramiento responde al "pago" que el PP ha hecho a Cassá por su actuación en el Ayuntamiento y la Diputación en el pasado mandato.

Para Daniel Pérez, se trata de "una anomalía que no está bien vista y el PP no lo ha hecho público hasta que han pasado las elecciones generales porque lo tenían oculto". "Es malo cuando uno llega a la política y se convierte en un corsario para mercadear y con un interés particular y no general de mejorar la calidad de vida de los malagueños", ha criticado al respecto.

Sobre el cargo asumido por Cassá, director de Nuevas Tecnologías, ha ironizado que en la Diputación "no sé si van a cambiar de teléfono móvil o de ordenador, pero está claro que con Cassá podrían volver al Atari o al Commodore 64. Con la experiencia de Cassá, el futuro del Silicon Valley no está muy claro en este momento con Cassá en la Diputación".

Por su parte, el alcalde, Francisco de la Torre, no ha querido opinar sobre este nombramiento pero sí ha rechazado que tenga que ver con un pago de favores. El regidor se ha limitado a recordar que, en su paso por el Ayuntamiento, Cassá ha sido "coherente" al mantener una línea de colaboración de acuerdo a lo pactado y acordado cuando estuvo en Ciudadanos y luego como edil no adscrito. "No tengo más que añadir", ha zanjado.