PP reivindica sus políticas económicas "como acicate tras lograr Málaga su mejor marca empresarial en 20 años"

Archivo - La portavoz del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha reivindicado este sábado las políticas económicas impulsadas por el Partido Popular desde las distintas administraciones "como acicate para que la provincia alcance su mejor registro empresarial en veinte años", pese "a la presión fiscal, el incremento de las cotizaciones y las mayores cargas que el Gobierno de Pedro Sánchez impone a autónomos, pymes y emprendedores".

Pérez de Siles ha destacado que Málaga "sumó entre enero y junio 3.412 sociedades mercantiles en términos netos, después de que se constituyeran 4.271 empresas y se extinguieran 859, lo que supone el mejor resultado desde 2006".

De igual modo, la dirigente 'popular' ha subrayado, además, que la provincia "concentra el 36,5% de la creación neta de sociedades de Andalucía, frente al 28% que representaba hace dos décadas, de manera que más de una de cada tres nuevas empresas andaluzas nace en Málaga".

"Este crecimiento se traduce en más actividad, más oportunidades y más empleo para los malagueños, porque detrás de cada empresa que abre hay personas que arriesgan, invierten y contribuyen al desarrollo de nuestros municipios", ha afirmado.

Pérez de Siles ha señalado que estos resultados "corresponden, en primer lugar, al esfuerzo de empresarios y autónomos", pero ha defendido que "también evidencian la utilidad de un modelo basado en la estabilidad, la bajada de impuestos, la seguridad jurídica, la simplificación administrativa y el respaldo a quienes deciden iniciar o ampliar una actividad económica".

Al respecto, ha contrapuesto "las medidas de apoyo aplicadas por las administraciones gobernadas por el PP con la política del Ejecutivo central, que responde al esfuerzo de los autónomos elevando sus costes, aumentando las cotizaciones y añadiendo nuevas obligaciones burocráticas".

La portavoz 'popular' ha valorado igualmente que Andalucía haya superado por primera vez los 602.000 trabajadores autónomos, con 11.051 más que hace un año, y ha subrayado que Málaga lideró en junio el crecimiento provincial en términos absolutos, con 612 nuevas altas.

Además, ha incidido en que Andalucía "ha alcanzado por primera vez en su historia una cifra de autónomos superior a la de personas desempleadas", un cambio de tendencia que refleja, según ha señalado, "una comunidad con más iniciativa, confianza y capacidad para generar actividad y oportunidades".

No obstante, ha advertido de que "la extinción de sociedades creció cerca de un 15% interanual", por lo que ha abogado por "seguir reforzando las políticas que ayuden a los negocios a consolidarse, ganar tamaño, invertir y mantener el empleo".

Por último, ha exigido al Gobierno de Sánchez "un cambio de rumbo y medidas que alivien la presión sobre autónomos y pymes". "Quienes crean empleo no necesitan más impuestos, costes y burocracia, sino administraciones que los escuchen, les faciliten el camino y les permitan dedicar sus recursos a crecer y contratar", ha concluido.