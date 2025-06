PP-A señala "la ramificación" en Andalucía del caso Koldo con un millón de cobro en comisiones y "Montero, escondida"

CÁDIZ 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, ha señalado este sábado en Cádiz que las conexiones del caso Koldo con la comunidad autónoma andaluza son claras.

"Esas ramificaciones ya las tenemos en Andalucía, ya son públicas. Tenemos más de un millón de euros de comisiones cobradas por esta gente que formaba esa presunta banda criminal: Koldo, Ábalos y Santos Cerdán", ha seguido afirmando.

Con este escenario ha reclamado a la vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, que deje de "estar callada, escondida" y dé explicaciones claras sobre la situación de corrupción que ya afecta directamente a Andalucía, según una nota de este partido.

"La gravedad va subiendo grado a grado, escalón a escalón. Y mientras esa gravedad sube, mantenemos a una secretaria general del PSOE en Andalucía, a la vicepresidenta del Gobierno, sin hacer y sin decir absolutamente nada", ha afirmado Repullo.

"Le pedimos alguna explicación, que diga qué está pasando en el Gobierno de España, en el que ella es una de sus principales", ha exigido el secretario general del PP de Andalucía.

"En Andalucía había una Delegación del Gobierno de Sánchez corrupta que se dedicaba a hacer negocios para que los altos cargos recibiesen dinero público de las obras públicas que se hacían en Andalucía", ha denunciado.

Repullo ha querido subrayar la gravedad del caso y cómo las últimas informaciones han revelado el funcionamiento interno de la trama: "Pero es que cuando empezamos a escuchar desde el día de ayer las voces de esa supuesta banda criminal, en la que se repartían parte de fondos públicos y que pasaba un impuesto revolucionario a aquellas empresas que trabajaban con dinero público en obras públicas del Gobierno en toda España y también en Andalucía la gravedad va subiendo".

"Personas que eran de la máxima confianza de Pedro Sánchez desde hace once años. Trabajaban con él desde el punto de vista personal, político e institucional", ha asegurado. "Por eso no es creíble la cara de sorpresa que tuvieron el jueves todos los miembros del Gobierno socialista". A su juicio, "la corrupción está instalada en un Gobierno que está en descomposición".

Y ha lanzado una reflexión clara: "Le pedimos que le pregunten a la sociedad, que le pregunten a los ciudadanos, que le pregunten a los españoles y a los andaluces si realmente pueden perdonar lo que ha hecho Pedro Sánchez en el Gobierno de España".

EL MODELO DE MORENO PARA ESPAÑA

Repullo ha subrayado la gestión del Partido Popular en Andalucía, en la ciudad de Cádiz y en la Diputación: "Vamos a seguir trabajando para trasladar el modelo de gestión que tiene Juanma Moreno en Andalucía, el que tiene Bruno en el Ayuntamiento de Cádiz y el que tiene el Partido Popular en la Diputación de Cádiz".

"Eso es lo que queremos trasladar al resto de España. Para eso pedimos ese cambio, para que el modelo de la vía andaluza lo podamos trasladar al modelo de gestión, al modelo de hacer política a nivel nacional", ha defendido.

Ha señalado que el acto celebrado en Cádiz responde a esa vocación: "Hoy nos toca en Cádiz una 'Quedada Joven', una quedada con la juventud, una quedada con el futuro de Andalucía".

Repullo ha defendido la importancia de escuchar a los jóvenes andaluces, hablar de sus preocupaciones reales y ofrecer soluciones desde el Gobierno andaluz. "Vamos a hablar de esas empresas gacela en las que Cádiz está dentro del ranking de las diez provincias donde más empresas gacela hay, lideradas por jóvenes andaluces y jóvenes gaditanos, que contratan también a jóvenes", ha señalado.

Ha destacado que eso está contribuyendo al incremento del empleo en la provincia: "¿Quién iba a decir que Cádiz es una de las provincias tractoras en la generación de empleo de Andalucía, que a su vez es la cabeza tractora de generación de empleo de toda España?".

También ha anunciado que se hablará sobre universidad, formación profesional y vivienda: "Tenemos más ciclos que nunca en la universidad andaluza, más inversión que nunca ha tenido la universidad pública en Andalucía".

Respecto a la vivienda, ha resaltado que el Gobierno andaluz está desarrollando ayudas "para poder acceder a un crédito, para poder adquirir una vivienda" y la puesta en marcha de "20.000 viviendas de protección oficial para que los jóvenes puedan tener un mejor acceso". "Pero sobre todo, vamos a escucharlos", ha insistido.

"Y si tenemos que pedirles perdón porque no hemos alcanzado todas sus expectativas, se lo vamos a pedir. Pero vamos a pedirles también que estén con nosotros, que nos ayuden y que sean los protagonistas de esa transformación que está sufriendo Andalucía".

ACTO DE ESTE DOMINGO EN MÁLAGA

El secretario general del PP andaluz ha hecho un llamamiento a participar en el acto que celebra este domingo en Málaga con la presencia del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente de la Junta de Andalucía y líder de los populares andaluces, Juanma Moreno.

"Vamos a aportar la ilusión de ese cambio, esa capacidad que tiene el Partido Popular de ofrecer algo diferente".

"Andalucía está harta de desprecio, de no tener la financiación que se merece, de no tener las oportunidades que tienen otras zonas porque los socios independentistas tienen una ventaja competitiva que no tenemos en Andalucía", ha denunciado.

"Mañana con Alberto Núñez Feijóo ofreceremos lo mejor que tenemos: la oportunidad de tener un presidente que sea capaz de cambiar esto, un presidente que pase página de las diferencias, que vayamos hacia la igualdad y que pase página de la corrupción que se ha metido dentro del Gobierno de Pedro Sánchez".

TOMAR EL PULSO DE LOS JÓVENES GADITANOS

Antes de la participación en la quedada joven, Bruno García ha explicado que queremos escuchar y aprender de los jóvenes gaditanos para saber cuáles son sus preocupaciones.

"Tenemos la obligación de estar muy atentos a todos los perfiles de la sociedad y los jóvenes son una parte muy importante para el PP. Por eso esta Quedada es uno de los distintos espacios y foros que hemos generado para tomar el pulso a toda la provincia y a partir de ahí esa información nos sirva para tomar medidas en las instituciones que estamos gobernando y en las que no estamos generar programas para cuando estemos".