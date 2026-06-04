El PP señala el trasvase de Iznájar como el "gran símbolo del bloqueo por motivos ideológicos" de Sánchez a Málaga

Archivo - El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en una imagen de archivo. - PP - Archivo

ANTEQUERA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha señalado este jueves el trasvase de Iznájar (Córdoba) como el "gran símbolo del bloqueo por motivos ideológicos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la provincia de Málaga y ha criticado que el Ejecutivo socialista "no hace ni lo que no le cuesta dinero".

Así lo ha expuesto Carmona en rueda de prensa, donde ha acusado al Gobierno de Sánchez de no autorizar el trasvase de Iznájar "por cuestiones ideológicas", pese a, ha dicho, "tratarse de una actuación imprescindible para garantizar el agua de boca a muchos municipios de la comarca de Antequera".

"El tiempo de las excusas se ha agotado", ha advertido el dirigente 'popular', quien ha anunciado mociones y el inicio de una campaña "para presionar y exigir a los alcaldes de los municipios de Alameda, Humilladero, Fuente de Piedra y Mollina que tienen que dar un paso adelante y exigir al Ejecutivo central que autorice esta actuación".

De este modo, ha recordado que Sánchez autorizó la transferencia de agua desde el Tinto, Odiel y Piedra hasta el Guadalquivir para solucionar un problema hídrico, mientras que en Córdoba también hubo escasez de agua de boca y se movilizó toda la provincia. Por ello, ha pedido a los malagueños que "sean conscientes de que hay cuatro pueblos que no tienen agua por cuestiones ideológicas".

"Hablamos de una autorización, algo que no requiere presupuestos ni una inversión estatal, pero este Gobierno ya no hace ni lo que no tiene que pagar con tal de bloquear a Málaga", ha subrayado Carmona, quien ha recordado que cuando gobernaba el PSOE en la Junta, los socialistas reclamaban a Mariano Rajoy el trasvase de Iznájar y ahora, con Juanma Moreno, será el Gobierno andaluz el que financie y el que ha comprometido una partida de 50 millones de euros para dicha actuación.

Así, ha criticado que "primero los socialistas culpaban a Rajoy y luego, cuando se ha visto que es competencia del Gobierno de Sánchez, entonces pidieron un informe de necesidad a la Junta, que se presentó hace tres años. Por tanto, la única razón para este bloqueo es absolutamente ideológica", ha insistido.

En este sentido, Carmona ha especificado que la autorización "es un trámite legal y necesario que sólo requiere de su aprobación por parte del Consejo de Ministros y nos la están negando", por lo que ha advertido a los alcaldes socialistas y de izquierdas de la comarca que "se acabó el juego", instándoles a explicar a los vecinos "por qué no reclaman a Sánchez ese trasvase de manera urgente".

El también presidente del PP de Antequera ha anunciado mociones en los ayuntamientos, una campaña en redes sociales y movilizaciones en los municipios afectados "para decir alto y claro que estos pueblos no tienen agua porque Pedro Sánchez se la está negando y sus alcaldes no se lo exigen, y estamos hablando de agua para beber".

"La responsabilidad no es sólo del Gobierno, sino también de estos cuatro regidores, que no están haciendo su trabajo ni reclamando ese agua para sus vecinos", ha concluido.