El PP traslada a empresarios que defenderá que las infraestructuras que Málaga necesita lleguen "lo antes posible"

Publicado 29/01/2020 15:09:46 CET

MÁLAGA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP y diputado nacional por Málaga, Pablo Montesinos, ha trasladado a los representantes de la Cámara de Comercio de Málaga que defenderán las infraestructuras que Málaga necesita "para que lleguen a la provincia lo antes posible".

"Enarbolaremos la bandera de las grandes infraestructuras para la provincia", ha sostenido el dirigente del PP, quien ha estado acompañado por la diputada por Málaga Carolina España en el encuentro con el presidente de la Cámara malagueña, Sergio Cuberos, y otros representantes de esta entidad.

Montesinos ha recalcado la necesidad de que las administraciones y los partidos políticos colaboren con esta causa, "que no entiende de colores y que busca el beneficio y la defensa del interés general de los malagueños".

A día de hoy, ha dicho, "no hay ni un solo malagueño que comprenda por qué el acceso norte al aeropuerto no es ya una realidad". "Hemos preguntado por ello en el Congreso de los Diputados, porque no entendemos el retraso injustificado de esta importante infraestructura", ha apuntado, añadiendo que toma nota de todas las reivindicaciones trasladadas por los empresarios durante el encuentro.

También ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "es un lastre para la economía de los malagueños", al tiempo que le ha acusado de no haber hecho ninguna reforma estructural "ante los signos de crisis económica que se han vivido en España".

"Cuando desde el PP hemos advertido a Sánchez de esos signos de crisis, no ha contestado; cuando aquí en Málaga hemos pedido a los diputados socialistas que se unieran a esta preocupación, tampoco han hecho nada y han optado por callar", ha criticado el 'popular'.

Además, ha mostrado su preocupación ante el hecho de que, "debido a la influencia de Pablo Iglesias como vicepresidente, Sánchez está empezando a plantear medidas económicas contrarias a lo que España necesita". "Más impuestos, más déficit y más deuda", ha lamentado.

Frente a este escenario, Montesinos ha reivindicado "la certidumbre y estabilidad del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, la mejor vacuna ante las recetas de Sánchez e Iglesias".