el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato cabeza de lista al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, en un acto de campaña en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha exigido al Gobierno, y en concreto al ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, que "urgentemente" dé explicación sobre las actuaciones que se han hecho en las vías del tren de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía y que diga si hay "100% de garantías de seguridad" para los pasajeros.

"Lo exigimos ya", ha dicho Bendodo, quien lamentado que "nadie del Gobierno" ha explicado si se han realizado las actuaciones necesarias "para que no sucedan los accidentes que han sucedido, que llevamos con 115 muertos", en referencia al de Adamuz (Córdoba) en enero y al de Urda (Toledo) el pasado mes de octubre.

En declaraciones a los periodistas en Málaga, una de las ciudades afectadas por la desconexión con Madrid por alta velocidad tras el accidente de Urda, Bendodo ha señalado que "no hay una fecha clara" de puesta en servicio "porque no hay una información clara de qué actuaciones se han hecho hasta ahora".

En este punto, se ha cuestionado si "se ha arreglado la vía, no lo sabemos" y si se ha cambiado el sistema LZB de seguridad, "que era tan antiguo"; y si se ha actuado sobre las medidas de seguridad "de tal manera que se vuelva a generar confianza en los ciudadanos para que de alguna manera podamos coger el tren con seguridad".

Ha apuntado que en la página de Renfe "veíamos que se podían adquirir algunos billetes a partir del día 13 y 14 de diciembre", pero ha afeado que "nadie ha explicado si se han arreglado los desperfectos".

"Nadie del Gobierno ha explicado si se ha cambiado el sistema LZB de seguridad, nadie del Gobierno ha explicado si se han puesto en marcha las medidas de mantenimiento que hacían falta para que no sucedan los accidentes que han sucedido, que llevamos con 115 muertos. Nadie ha dicho nada", ha criticado el dirigente del PP.

Al respecto, ha incidido en que "se han puesto billetes de alta velocidad a la venta, a dos euros de precio, a siete euros, a nueve euros" y se ha preguntado: "¿Está el Gobierno instando a la gente a que coja billetes de tren baratos sin haber garantizado la seguridad en las vías?". "Yo no quiero pensar eso", ha dicho, al tiempo que ha apuntando que "lo barato sale caro".

Por eso, ha exigido que Cuerpo "nos diga qué se ha hecho, qué actuación se ha hecho en las vías del tren de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía y si nos puede garantizar que los ciudadanos pueden coger con el 100% de garantías de seguridad el tren de alta velocidad hacia el sur de España".

Así, ha aludido al dato de que el 86% de los visitantes en Málaga que vienen de Madrid "vienen en alta velocidad y solo el 12, 13% lo hace avión", por lo que ha afeado que esa falta de conexión es un "daño que nos ha hecho el sanchismo también a Málaga hasta en Navidad", en referencia a los visitantes que llegaban a ver el alumbrado de Navidad de la capital malagueña, que se inaugura este viernes, y que "hacían gasto, nos llenaban los hoteles".