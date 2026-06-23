El PP urge a PSOE a dar explicaciones "después de que la provincia haya quedado manchada por la corrupción"

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en rueda de prensa. - PP

MÁLAGA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha exigido al PSOE de Málaga que dé explicaciones "urgentes" a los malagueños "después de que la provincia haya quedado "manchada por la corrupción de Ábalos y las cloacas del sanchismo", tras conocerse la condena del Tribunal Supremo al exministro y exnúmero dos de Sánchez y a su asesor, Koldo García.

En rueda de prensa, ha destacado "la imputación de la rondeña Ana María Fuentes, presuntamente implicada en la trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno de Sánchez". "Desde el PSOE de Málaga no han dado la cara, pese a que Fuentes fue candidata socialista a la Alcaldía de Ronda, parlamentaria andaluza, diputada nacional por Málaga y ahora responsable económica del PSOE en Ferraz", ha explicado.

"Ahí están también las indagaciones de la fontanera del PSOE, Leire Díez, sobre el caso Isofotón, que los malagueños conocemos bien, y su vinculación con María Jesús Montero", ha añadido, al tiempo que ha subrayado que "tampoco podemos olvidar que la UCO apuntó supuestos pagos de Koldo a señoritas de compañía durante las visitas de Ábalos a Andalucía y a Málaga, y que la investigación de la Guardia Civil también destapó conversaciones para amañar la adjudicación de contratos en municipios como Mijas".

Así, Carmona ha incidido en la necesidad de que la dirección provincial del PSOE dé explicaciones y le ha reprochado también su "silencio cómplice" por "los ocho años sin inversiones en la provincia por parte del Gobierno de Sánchez".

Al respecto, ha criticado que "los socialistas malagueños siguen apoyando a Pedro Sánchez. No tiran de la manta, callan, obedecen, silencian, respaldan y aplauden todo lo que ha ocurrido con el PSOE de España y también en Málaga".

El dirigente 'popular' ha advertido de que esta situación y la reciente condena a Ábalos "ha traspasado todos los límites", lamentando que "la trama de las cloacas del PSOE tiene un apéndice malagueño". "Los socialistas son los primeros en sacar el dedo acusador contra cualquier conducta que consideran inapropiada, pero también son los primeros en callarse cuando les toca dar respuestas y explicaciones", ha apostillado.

Ha insistido en que "los socialistas malagueños no pueden seguir mirando hacia otro lado" y le afea que "aplaudan y justifiquen estos ocho años sin inversiones ni proyectos para Málaga". "Todo lo contrario", ha afirmado, y ha recordado que el Gobierno de España "es la única administración que se ha desmarcado del Auditorio o del arreglo del tejado de la Catedral".

"Un Gobierno que lleva ocho años sin ejecutar ni una sola actuación para mejorar la movilidad en nuestras carreteras y en la red ferroviaria; que no impulsa el tren litoral ni la bonificación del peaje de la Costa del Sol. Un Gobierno ausente de nuestra provincia, que niega el necesario plan de estabilización de playas y que mantiene un déficit de 1.200 efectivos policiales y de la Guardia Civil mientras crece la criminalidad y el narcotráfico", ha incidido.

Por último, ha abundado en que "Málaga no se merece a este PSOE ausente, ni de las reclamaciones al Gobierno para que impulse las inversiones e infraestructuras que merecemos por justicia, ni de las explicaciones que los malagueños también reclaman por toda la corrupción que estamos conociendo y que, desafortunadamente, salpican a esta provincia", ha concluido.