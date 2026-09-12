El PP valora que la gratuidad de las guarderías se traduzca en más alumnos en Málaga

Archivo - La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga, Jéssica Trujillo, en rueda de prensa - PP - Archivo

MÁLAGA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Jéssica Trujillo ha puesto en valor la apuesta de la Junta de Andalucía por implementar la gratuidad de las guarderías, una medida iniciada el pasado curso con los pequeños de tres a tres años y que desde septiembre se aplica también a los de un año, de manera que el 95% del alumnado malagueño de cero a tres años ya disfruta de acceso libre a esta etapa educativa, "una ayuda comprometida para la economía de las familias, para la conciliación y para favorecer la escolarización temprana".

De este modo, ha reivindicado que el Gobierno de Juanma Moreno "cumple" y asume el coste de la atención socioeducativa de 16.615 menores malagueños, una facilidad que se traduce en la incorporación a las aulas de 513 alumnos más que el curso pasado. Así, ha destacado que la Junta destina 290 millones de euros para ayudas a las familias en esta etapa dentro de un presupuesto total de 420 millones, lo que supone un incremento del 58% respecto a 2018, último año de gobierno socialista.

"Frente al expolio fiscal del Ejecutivo central, con familias asfixiadas por la inflación, el encarecimiento de la cesta de la compra, la luz y la gasolina, y las 100 subidas de impuestos aplicadas desde que Sánchez es presidente, la Junta sigue avanzando en nuevas ayudas para las clases medias y trabajadoras", ha explicado, a la vez que ha lamentado que una de cada cuatro familias malagueñas se plantee recurrir a un crédito para afrontar la vuelta al 'cole' por el encarecimiento de los materiales y otros productos como la ropa y los zapatos.

Trujillo ha incidido en que "mientras sube el precio de todo, el único que hace caja es el Gobierno de Sánchez, que año tras año bate nuevos récords de recaudación fiscal a través de impuestos como el IVA". Al respecto, ha señalado que Málaga prevé rebasar este ejercicio el pico histórico registrado en 2025, cuando los malagueños pagamos más de 6.000 millones de euros a la Hacienda estatal.

La diputada malagueña ha señalado que la gratuidad de las guarderías también supone un apoyo para el sector, de manera que la previsión es alcanzar el 60,14% de niños escolarizados en esta etapa, 16 puntos más que en 2018, "siendo la tasa más alta de la serie histórica y por encima de la media nacional, situada en el 49,2%", ha especificado.

Además, ha recordado que el precio por alumno del servicio de atención socioeducativa pasará de 240,53 euros a 250,15 euros a partir de enero de 2027 tras acordarlo así con el sector. Por tanto, ha añadido Trujillo, "hablamos de un Gobierno andaluz comprometido con las familias y con una educación de calidad, pública y universal para los menores de tres años pese a los palos en las ruedas del Gobierno central, que ha negado a Andalucía la utilización de 119 millones de euros de fondos públicos para implementar esta gratuidad, que la Junta asume con fondos propios", ha subrayado.

Por último, ha recordado que la vuelta al 'cole' también incluye un paquete de medidas de apoyo a las familias que alcanza los 1.000 millones de euros, y ha señalado entre ellas el acceso a libros de texto gratuitos para más de 860.000 estudiantes, el transporte escolar gratuito para casi 94.500 alumnos y las bonificaciones de comedor, aula matinal y actividades extraescolares.