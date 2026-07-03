PP valora que Málaga "siga avanzando" con proyectos y presupuestos en Andalucía frente al "folio en blanco" de Sánchez

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha puesto en valor este viernes que Málaga seguirá avanzado "con paso firme" gracias a "la estabilidad y la seguridad que ofrece un nuevo Gobierno de Juanma Moreno" y ha señalado la importancia de que Andalucía "impulse y dé luz verde a proyectos y presupuestos para ejecutar las inversiones necesarias en esta provincia, frente al folio en blanco del Gobierno de Pedro Sánchez".

A través de una nota, Carmona ha destacado la importancia de que Málaga siga desarrollando "con diligencia" actuaciones claves para el futuro de la provincia.

En este punto, ha señalado como ejemplo el nuevo hospital Virgen de la Esperanza, las infraestructuras educativas proyectadas, como los colegios de Intelhorce, en la capital, y los de los municipios de Fuengirola y Cártama, o los institutos de Soliva de Málaga, el de Benalmádena Pueblo y el de la Cala del Moral; además de la ampliación del metro y "la apuesta consolidada en materia de vivienda o agua".

El dirigente 'popular' ha reivindicado la garantía de que Málaga siga "creciendo y preparándose para el futuro" y ha contrapuesto esta "apuesta real, que los malagueños ya conocen" con "el abandono inversor y la parálisis impuesta por el Ejecutivo central, que no presenta unas cuentas actualizadas desde hace tres años".

En este punto, ha pedido al PSOE que, "en esta nueva etapa de estabilidad y futuro para Málaga y los malagueños, remen en la misma dirección que instituciones como la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y los ayuntamientos", y ha instado a los socialistas malagueños a "alzar la voz frente a los agravios y el ninguneo del Gobierno de Sánchez con esta provincia".

Ha lamentado que "en ocho años no han ejecutado ni una sola actuación para mejorar la movilidad". "Ni han bonificado el peaje de la Costa del Sol, ni planificado el necesario tercer carril desde Rincón de la Victoria hasta la capital, ni tampoco han impulsado mejoras en los enlaces y accesos de la A-7 ni medidas transitorias como carriles reversibles o unidades de respuesta rápida de la DGT ante accidentes o averías y, mucho menos, han apostado por el tren litoral", ha apostillado.

Al respecto, ha reprochado al Gobierno "la degradación" de la red ferroviaria de la provincia, mientras, ha afeado, "compromete un nuevo tren orbital para Barcelona de 5.200 millones de euros, a la vez que ejecuta el tercer carril que niega a los malagueños en la A-8 entre Vizcaya y Cantabria e impulsa al menos un tramo del tren litoral en el País Vasco".

Por último, Carmona ha resaltado "la garantía y la seriedad que ofrecen instituciones como la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, la Diputación y los ayuntamientos gobernados por el PP frente a un Gobierno de España "que lleva ocho años riéndose de los malagueños, sin inversiones ni proyectos".