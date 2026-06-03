Premios Iris Games bate récord de participación con 288 videojuegos presentados en su edición 2026

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MÁLAGA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Iris Games han cerrado el plazo de inscripción de su segunda edición batiendo récord de participación, con un total de 288 videojuegos presentados, consolidando así el crecimiento y la proyección nacional e internacional del certamen organizado por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, y la Junta de Andalucía a través de la Agencia Digital de Andalucía y la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.

Del total de candidaturas recibidas, 225 corresponden a videojuegos nacionales procedentes de 32 provincias españolas, mientras que 63 proyectos internacionales han llegado desde 16 países diferentes, reflejando el creciente interés de estudios y desarrolladores de todo el mundo por participar en los galardones, han indicado en un comunicado.

En el ámbito nacional, las provincias con mayor número de candidaturas han sido Madrid, con 35 videojuegos presentados; Barcelona, con 34; Málaga, con 27; y Valencia, con 21 proyectos inscritos. También destacan territorios como Murcia, Sevilla, Granada, Cádiz, Alicante o Las Palmas, evidenciando la diversidad y fortaleza del ecosistema de desarrollo de videojuegos en España.

Por otro lado, en cuanto a la participación internacional, Alemania se sitúa como el país con mayor representación, seguido de Argentina y Polonia, además de candidaturas procedentes de países como Portugal, Italia, México, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Canadá o Sudáfrica, entre otros. En este sentido, han destacado que la participación desde fuera de España ha crecido un 162% respecto a la edición anterior.

Las candidaturas recibidas se han repartido entre las nueve categorías de esta edición de los Premios Iris Games: Mejor Videojuego para PC y Consola, Mejor Videojuego para Móvil, Mejor Videojuego XR-Tech, Mejor Videojuego Narrativo, Mejor Videojuego Accesible, Mejor Videojuego Andaluz, Mejor Videojuego Internacional, Mejor Videojuego de Centro Formativo y Mejor Videojuego Indie.

JURADO ESPECIALIZADO

El jurado de esta edición de los Premios Iris Games está integrado por profesionales de distintos ámbitos vinculados a la industria del videojuego, el audiovisual, la comunicación, la formación y el desarrollo tecnológico.

Un comité multidisciplinar que reúne perfiles procedentes de estudios, asociaciones sectoriales, instituciones, medios especializados, entidades formativas y empresas de referencia del ecosistema nacional e internacional, y que inicia ahora el proceso de evaluación de las candidaturas presentadas para seleccionar a los finalistas de esta segunda edición del certamen.

Los Premios Iris Games volverán a reunir en Málaga a destacados representantes de la industria del videojuego y del sector audiovisual en una edición que refuerza además la conexión entre ambos ecosistemas creativos.

Tras el cierre de la convocatoria, el jurado iniciará ahora el proceso de evaluación de las candidaturas presentadas. Los finalistas de esta segunda edición se darán a conocer el próximo 11 de junio a las 11,00 horas en una retransmisión especial desde el canal de Youtube del Polo Nacional de Contenidos Digitales.

La gala de entrega de premios, que se celebrará el próximo 3 de julio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) en el marco de Andalucía Play Fest.

La jornada irá acompañada de un completo programa profesional que reunirá a protagonistas de la industria audiovisual y del videojuego, inversores, publishers y estudios referentes en el panorama nacional. Los interesados pueden acceder al programa y a las inscripciones en premiosirisgames.com

ANDALUCÍA PLAY FEST

Por otro lado, han recordado que la segunda edición de los Premios Iris Games se celebrará en el marco de 'Andalucía Play Fest', un nuevo encuentro impulsado por el Ayuntamiento de Málaga que reunirá en la ciudad tres citas estratégicas para la industria del videojuego: Premios Iris Games, Guadalindie y RetroPixel.

Tendrá lugar del 3 al 5 de julio de 2026 en Fycma y nace con el objetivo de generar sinergias entre profesionales, estudios independientes, creadores, publishers y comunidad gamer.

'Andalucía Play Fest' aspira a consolidarse como uno de los principales puntos de encuentro del sector del videojuego en España, combinando actividades profesionales, espacios de networking, zonas demo y programación abierta al público.