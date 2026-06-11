Los Premios Iris Games desvelan los finalistas de su edición 2026 tras batir récord de participación en Málaga

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MÁLAGA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Iris Games han dado a conocer este jueves los videojuegos finalistas de su edición 2026 durante un programa especial emitido a través del canal de YouTube del Polo Nacional de Contenidos Digitales.

La presentación ha estado conducida por María Casado, presidenta de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, acompañada por el youtuber especializado en videojuegos Lolito.

El certamen está organizado por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, y la Junta de Andalucía a través de la Agencia Digital de Andalucía y la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.

Tras una primera fase de valoración técnica coordinada por el Polo Nacional de Contenidos Digitales, se han seleccionado como finalistas un total de 36 proyectos entre las 288 candidaturas presentadas a esta edición.

Los videojuegos elegidos destacan por su calidad, innovación, propuesta creativa y contribución al desarrollo de la industria, representando la diversidad y el talento del sector tanto a nivel nacional como internacional.

Entre los finalistas a 'Mejor Videojuego PC/Consola' figuran 'Crisol: Theater of Idols', de Vermila Studios (Madrid); 'Manairons, de JanduSoft' (Barcelona); 'Ninja Gaiden: Ragebound', de The Game Kitchen (Sevilla); y 'The Occultist', de Daloar Studios (Valladolid).

En la categoría de 'Mejor Videojuego Móvil' competirán 'ABC Dragons', de Didactoons Games (Madrid); 'Chomped Out', de Squirrel Punk (Ciudad Real); 'House of Wardians', de Nakama Game Studio (Madrid); e 'Is This Seat Taken?', de Poti Poti Studio (Barcelona).

Los nominados a 'Mejor Videojuego Narrativo' son 'Call of the Elder Gods', de Out of the Blue Games (Madrid); 'Luto', de Broken Bird Games (Las Palmas); 'Randal's Tuesday', de Nuclear Tales S.L. (Alicante); y 'Stars in the Trash', de Valhalla Cats (Murcia).

En 'Mejor videojuego Accesible', el jurado ha seleccionado 'Dusty Bones', de Digital Monster Collective (Pontevedra); 'Lady Umbrella', de Zulo Interactive (Madrid); 'Letters of longing', de Happy Break Bones (Valencia) y 'Moventure', de Pixelatto (Málaga).

Por su parte, los proyectos finalistas a 'Mejor Videojuego Tech/XR' son 'Brain Rage at the Office', de Busy Eye Games (Madrid); 'Escape from Mandrillia', de Germán Bandera (Granada); 'Parkour Labs', de SoyKhaler (Huelva); y 'Rock Invasion VR', de Master Crowd Games (Málaga).

La categoría de 'Mejor Videojuego Andalucía' cuenta con la presencia de 'Astro Prospector', de Incrementalist (Málaga); 'Exit: Echoes of Insanity', de Samurape Estudio (Córdoba); 'FUR Squadron Phoenix', de Raptor Claw (Sevilla); e 'Injection p23 Tabula Rasa', de Abramelin Games (Málaga).

Además, competirán por el premio a 'Mejor Videojuego Internacional' 'Lost Ember: Rekindled Edition', de Mooneye Studios (Alemania); 'Lost Twins 2', de Playdew (Pakistán); 'The Last Case of John Morley', de Indigo Studios OÜ (Estonia); y 'Titan Isles', de Psytec Games Ltd (Reino Unido).

Los aspirantes al galardón de 'Mejor Videojuego Indie' son 'Genokids', de Nukefist (Valencia);' Forgotten Fragments', de Binary Phoenix (Barcelona); 'RogueGods', de Katarsi Games (Sevilla); y 'Roombattle', de Dust Games (Barcelona).

Por último, en la categoría de 'Mejor Videojuego de Centros Formativos' han resultado finalistas 'El Desgarro', de Mercedarias FP de Granada; 'Not My War', de 24-Pack Studios, desarrollado en U-tad (Madrid); 'Renegade Jammer', de Team Kaulu, de la Universidad de A Coruña; y 'Tiris', de Cremaet Studios, de ESAT Valencia.

Con la designación de los finalistas comienza ahora la fase de deliberación del jurado profesional para seleccionar a los ganadores de los Premios Iris Games 2026. Se trata de un equipo integrado por más de 20 especialistas de reconocido prestigio vinculados a los ámbitos del videojuego, la creación audiovisual, la comunicación, la tecnología y la innovación.

ENTREGA DE PREMIOS

Los ganadores de esta edición se darán a conocer el próximo 3 de julio durante la gala de los Premios Iris Games, que tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga dentro de la programación de 'Andalucía Play Fest', el encuentro que reunirá durante varios días a profesionales, estudios, empresas, creadores y aficionados para celebrar el presente y el futuro de la industria del videojuego.

Los interesados en asistir a 'Andalucía Play Fest' pueden inscribirse a través de su página web. La segunda edición de los Premios Iris Games ha vuelto a confirmar el crecimiento y la consolidación de estos galardones como uno de los principales reconocimientos al talento y la creatividad de la industria del videojuego a nivel nacional.

En total, el certamen ha recibido 288 videojuegos procedentes de 32 provincias españolas y 16 países, lo que supone un nuevo récord de participación y un importante incremento respecto a la convocatoria anterior.

ANDALUCÍA PLAY FEST

La segunda edición de los Premios Iris Games se celebrará en el marco de 'Andalucía Play Fest', un nuevo encuentro impulsado por el Ayuntamiento de Málaga que reunirá en la ciudad tres citas estratégicas para la industria del videojuego: Premios Iris Games, Guadalindie y RetroPixel.

Tendrá lugar del 3 al 5 de julio de 2026 en Fycma y nace con el objetivo de generar sinergias entre profesionales, estudios independientes, creadores, publishers y comunidad gamer.

Los Premios Iris Games están organizados por la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual junto con el Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, y la Junta de Andalucía; Fycma del Consistorio malagueño es espacio anfitrión.