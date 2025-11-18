Los Premios Jábega 2025 reconocen el talento, la cultura y la excelencia de Málaga y Andalucía

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación Jábega tiene previsto celebrar este próximo 19 de noviembre a las 18 horas, en la Colección del Museo Ruso de Málaga (Edificio de Tabacalera, la ceremonia de entrega de los Premios Jábega 2025, una cita consolidada como referente de la vida cultural y social andaluza. Estos galardones distinguen cada año a personas y entidades que contribuyen, desde distintos ámbitos, al desarrollo y proyección de la identidad malagueña.

Así, el Premio Jábega a la Trayectoria Internacional es para la pianista Paula Coronas, reconocida por su proyección internacional y su labor en la difusión de la música española; el Premio Jábega Institucional lo va a recibir la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), por su contribución al impulso económico y social de la provincia; y el Premio Jábega a la Museología es para el museólogo José Ángel Palomares Samper, por su trayectoria en la gestión y promoción del patrimonio cultural.

Además, el Premio Jábega para la Iniciativa Cultural es para la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, por su compromiso con la formación, la investigación y la cultura universitaria; el Premio Jábega a la Innovación Turística lo va recibir la firma SIE - Spain Is Excellence, reconocida por su innovación en la promoción turística de España en el ámbito internacional; y el Premio Jábega Bellas Artes es para el artista Enrique Brinkmann, figura esencial de las artes plásticas contemporáneas, cuyo trabajo ha proyectado el nombre de Málaga en todo el mundo.

El acto de entrega de los premios tiene previsto contar con la presencia de autoridades de la Administración General del Estado, de la administración local y provincial, así como de la Junta de Andalucía; además de autoridades y representantes destacados del ámbito universitario, intelectual y cultural de la ciudad de Málaga.

Desde la Asociación Jábega han señalado que estos premios "ponen en valor el talento, la creatividad y el compromiso de quienes contribuyen a construir una sociedad más culta, solidaria y abierta al mundo".