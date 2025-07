Los premios Spin-Off reconocen a diez empresas emergentes creadas por miembros de la comunidad universitaria malagueña

MÁLAGA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Lynx Check-In', un proyecto encaminado a simplificar y acelerar el envío de partes de viajeros a las autoridades para pequeños propietarios y gestores de alojamientos mediante una plataforma con firma digital certificada, es la iniciativa que ha recibido mayor financiación en el Concurso Spin-Off de la Universidad de Málaga (UMA) en su edición de 2025.

Se trata de una idea liderada por Ignacio Lopezosa Serrano, que ha recibido el Premio Universidad de Málaga, dotado con 3,500 euros y que concursaba en la categoría estudiantes/personas egresadas. La plataforma automatiza capturas, envíos y verificación automática de turistas. También archiva los registros de forma segura durante tres años.

El concurso Spin-Off de la UMA, cuyo objetivo es premiar a las empresas creadas en el entorno de la institución académica, cumple este año su 29 edición. Diez empresas han sido premiadas en este curso, con diferentes dotaciones en metálico (nueve premios de 3.000 y otro de 3.500 euros), así como un año en una oficina de incubación del Link by UMA, un plan de formación, un proyecto de mentorización y un plan de comunicación. Asimismo, se han dado tres menciones especiales, sin dotación económica asociada.

La entrega de premios ha estado presidida por el rector, Teodomiro López Navarrete; acompañado, entre otros, por el vicerrector de Transferencia, Emprendimiento y Empresa, Juan Carlos Rubio; el director general de Málaga TechPark, Felipe Romera, y representantes de las entidades colaboradoras.

A la XXIX edición del concurso Spin-Off se han presentado un total de 72 proyectos (cinco en la modalidad de PDI/Grupo Investigación y 67 en la de Estudiantes / Egresados), que abarcan las áreas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Tecnologías de la Producción, Biotecnología, Comunicación/Publicidad/Turismo, Humanidades y Consultorías, entre otras actividades y servicios.

Teodomiro López ha agradecido la participación de todos los alumnos e investigadores, así como la labor de mecenazgo que realizan las empresas e instituciones que hacen posible el desarrollo de estos premios.

Aparte de la dotación económica, los proyectos distinguidos recibirán un período de estancia de un año de incubación en una oficina de la Incubadora de Proyectos Empresariales del Espacio LINK by UMA-ATech; y un plan de formación que tendrá como objetivo el desarrollo de la idea de negocio por parte del equipo promotor.

También un plan de mentorización que permitirá a los proyectos contar con el asesoramiento de mentores especializados en diferentes aspectos de interés para la validación del proyecto en el mercado; y un plan de comunicación de la actividad del proyecto/empresa con el fin de facilitar la visibilidad de los proyectos y mejorar su posicionamiento en el mercado.

PREMIOS

La Mención Especial del Jurado ha sido para Thrive Work, solución integral orientada a mejorar la salud, el bienestar y la productividad de los empleados mediante un conjunto de servicios que combinan tecnología inteligente, intervenciones ergonómicas y programas de actividad física personalizados.

La Mención Especial del Jurado ha ido a CriminaLaw, despacho técnico-jurídico especializado en la aplicación práctica de la criminología al sistema penal, procesal y penitenciario, tanto en el ámbito judicial como extrajudicial.

Las Mención Especial del Jurado, para el proyecto Synbio CATaLyST, propuesta focalizada en el desarrollo de software para investigadores y empresas en el sector Bio, así como la asistencia en análisis bioinformáticos de modelos, 'datasets', resultados experimentales. Entrega el premio.

De otra parte, en la Categoría PDI / Grupo de Investigación, el premio Cátedra de Empresa Familiar de la UMA ha sido para Flex-IA Formación, plataforma digital orientada a ofrecer formación continua de alta calidad, personalizada y accesible a través de un sistema de membresía mensual. Dirigida a docentes e investigadores universitarios, su objetivo es atender las crecientes demandas de actualización profesional en competencias docentes, investigadoras y digitales, mediante un entorno adaptativo impulsado por IA.

El premio Promálaga ha sido para Start-com, agencia de comunicación especializada en 'startups', cuya misión es ofrecer soluciones integrales y estratégicas en materia de 'branding', posicionamiento, visibilidad y atracción de grupos de interés para estos proyectos.

Y, por último en esta categoría, el Premio Universidad de Málaga ha sido para ClaudIA. CLever Analysis of Ubiquitous Data In heAlth, empresa de base tecnológica, promovida desde la UMA, dedicada al desarrollo de soluciones de IA aplicadas al análisis de datos clínicos no estructurados.

Ya en la categoría de Estudiantes / Egresados, el Premio Cátedra Airzone de Innovación para la Transición Verde ha recaído en Proa-Flex, que pretende crear una empresa de base tecnológica para desarrollar un prototipo y comercializar un concepto novedoso de propulsor acuático basado en aletas oscilantes flexibles soportadas elásticamente, con propiedades estructurales que minimicen el consumo energético de acuerdo con los resultados de investigación del equipo promotor.

Y el premio Cátedra Simur en Compliance y Comunicación Transparente ha sido para TenguCTI, proyecto orientado al ámbito de la ciberseguridad, específicamente en la inteligencia de ciberamenazas, basado en los principios de descentralización, transparencia, gobernanza, automatización y privacidad, que emplea tecnologías clave como 'blockchain' y criptografía avanzada.

El premio Fundación Cajasur ha recaído en FlashIA, fotomatón inteligente para museos y centros culturales que utiliza IA generativa para aplicar filtros artísticos personalizados a fotografías y las imprime instantáneamente, ofreciendo una experiencia creativa, memorable y tangible.

Además, el premio Instituto Municipal para la Formación y el Empleo se lo ha llevado Calia, plataforma de agentes de voz con IA diseñada para automatizar llamadas telefónicas en sectores donde la fiabilidad es crítica, como seguros, banca o administración pública.

Y el premio Fundación Unicaja ha sido para el proyecto Ontur, app en la que los turistas pueden encontrar 'tours' digitales, creados por guías locales, para conocer las ciudades a su ritmo sin depender de horarios o grupos, a un precio reducido y con una experiencia tan cuidada como en un recorrido presencial.

El premio Diputación provincial de Málaga ha sido para Make Your Bike Electric, dispositivo modular que convierte cualquier bicicleta convencional en una bicicleta eléctrica. Una solución accesible, ecológica y práctica para mejorar la movilidad urbana, reutilizando recursos existentes y facilitando el paso a la movilidad eléctrica de forma sencilla y asequible.

Por último, el premio Universidad de Málaga ha sido para Lynx Check-In, que nace con el propósito de simplificar y acelerar el envío de partes de viajeros a las autoridades para pequeños propietarios y gestores de alojamientos mediante una plataforma 'cloud', con firma digital certificada, que automatiza captura, envío y verificación automática de partes de viajeros, y archiva los registros, de forma segura, durante tres años.

En su discurso, el rector ha recordado que cuando este programa se puso en marcha, en el año 1997, apenas unas pocas universidades españolas hablaban de creación de empresas. "Hoy, sin embargo, la creación de empresas en las universidades se ha convertido en una actividad cada vez más representativa y la UMA en un auténtico referente en esta materia".

A su juicio, las universidades deben contribuir de forma activa en el desarrollo de su entorno productivo, y la creación de empresas desde la Universidad, como un mecanismo de transferencia de tecnología y conocimiento, "se convierte en una de las formas más eficaces para lograr este fin".