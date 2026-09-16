Presentada la Declaración de Málaga para regular y mejorar el uso de la IA en servicios públicos municipales

Entrega de la Declaración de Málaga en el sexto Congreso Smart City de la Red Española de Ciudades Inteligentes - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Declaración de Málaga, un documento que reúne once compromisos en la gestión municipal para avanzar hacia un uso responsable de la inteligencia artifical (IA) y aprovechar su potencial para mejorar los servicios públicos y la atención a la ciudadanía en las administraciones locales, se ha presentado oficialmente este miércoles en la clausura del VI Congreso Smart City RECI, celebrado durante dos jornadas en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).

Málaga ha presentado la Declaración y la ha entregado a la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) para que se incorpore como instrumento propio y la organización le dé continuidad, han informado en un comunicado.

Entre sus principios se encuentra orientar el uso de la IA al interés general, la protección de los derechos, la transparencia y la responsabilidad pública, priorizando aplicaciones destinadas a resolver necesidades concretas, como facilitar trámites, mejorar la atención ciudadana o gestionar de forma más eficiente los recursos públicos.

La concejala de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, Alicia Izquierdo, ha entregado la declaración al coordinador general de RECI, Javier Peña, para que la Red lo incorpore como instrumento propio y le dé continuidad.

Por su parte, RECI se ha comprometido a someter la declaración a la validación de su Asamblea, enriquecerla mediante sus grupos de trabajo y darle continuidad en sus próximos encuentros.

La declaración toma como referencia la guía práctica y las políticas de uso de la inteligencia artificial en las entidades locales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como su metodología respecto al uso de la Inteligencia Artificial.

Isabel Barbancho, catedrática de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Málaga, ha sido quien ha expuesto el contenido y alcance del documento, cuyo contenido incluye la supervisión humana de los sistemas de inteligencia artificial, la protección y calidad de los datos, la ciberseguridad, la contratación tecnológica con garantías, la formación de los equipos municipales, la cooperación entre ciudades y la sostenibilidad ambiental de estas soluciones.

SEGUIMIENTO ACTIVO DEL GRADO DE APLICACIÓN

La Declaración de Málaga plantea además mecanismos para comprobar el grado de aplicación de estos compromisos. Antes del próximo Congreso está prevista la elaboración de un primer inventario accesible de los sistemas de inteligencia artificial utilizados por cada entidad, junto con una autoevaluación de madurez mediante la metodología FEMP.IA.

A partir de estos resultados, apuntan la organización, cada entidad definirá un plan de mejora. El documento contempla asimismo una revisión compartida a los seis meses y la presentación de un balance durante el VII Congreso de RECI.

Desde la organización han transmitido que el libro de adhesiones a la Declaración de Málaga queda abierto a las ciudades que forman parte de la Red y a otras entidades locales que compartan sus principios.