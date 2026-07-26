Presidenta de la Audiencia de Málaga pide a la nueva Junta un adecuado número de funcionarios y seguir infraestructuras

Archivo - La presidenta de la Audiencia de Málaga, Lourdes García, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Audiencia de Málaga, Lourdes García, ha solicitado al nuevo Gobierno de Andalucía un número de funcionarios "adecuado" para las necesidades de la provincia y que los edificios judiciales que están en marcha en el Plan de Infraestructuras andaluz en toda la Costa del Sol "continúen".

Así lo ha asegurado García, en declaraciones a Europa Press, al ser cuestionada por lo que le pide al Ejecutivo andaluz y en concreto al nuevo consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, el portavoz de Vox Andalucía, Manuel Gavira. "La lista de los Reyes Magos es larga", ha ironizado.

En primer lugar, ha señalado que es "importantísimo" contar con el número de funcionarios "adecuado" cuando se crea una nueva plaza judicial y ha apuntado que, aunque ahora con la nueva estructura y sistema "ya no son juzgados completos lo que se crea" como antes, "no se puede crear una plaza nueva y darle un funcionario".

Por eso, la presidenta de la Audiencia malagueña ha incidido en "estudiar bien" el número de funcionarios necesarios y las RPT (relación de puestos de trabajo) de algunos órganos; al tiempo que ha instado a que las bajas "se cubran".

En cuanto a las infraestructuras judiciales, ha solicitado que siga el plan ya iniciado y en el que "el equipo anterior ha estado trabajando", con el fin de que "se pueda realmente dotar a la Costa del Sol y a todas esas que están obsoletas de sedes funcionales y modernas como venimos reclamando".

Además, ha considerado también "muy importante que sigan trabajando intensamente en el expediente judicial electrónico, porque el sistema Adriano sigue mostrando deficiencias".