El presidente de la Academia de Cine dice que gala de los Goya en Málaga "va según lo previsto": "Todo va bien"

MÁLAGA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, ha afirmado este jueves que los preparativos de gala de los Premios Goya, que se celebran este sábado en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga capital, "va según lo previsto" y "con un despliegue bastante impresionante".

"Todo va bien", ha incidido Barroso, después de que este jueves Málaga se haya visto sorprendida por los efectos del temporal con fuertes lluvias y granizo: "Todo está marcha y según lo previsto. Tenemos un equipo fantástico y el personal del Palacio de los Deportes y el que ha puesto las instituciones a colaborar con nosotros es impecable".

Es más, ha dicho que no deja de sorprenderle, y no porque sea Málaga sino en general, "porque uno no está acostumbrado a que todo vaya al milímetro y según lo previsto. Todo está transcurriendo al minuto según la agenda que teníamos prevista".

También ha dicho sobre el hecho de que la ceremonia tenga lugar en un espacio deportivo que "se le añade a la gala de todos los años casi una segunda producción, casi paralela", aludiendo a la adecuación de todo el espacio. En este punto, ha valorado la colaboración "decisiva" de todas las instituciones --Ayuntamiento, Diputación, Junta y Unicaja Banco--.

"Esto nos permite abrir el abanico y romper el esquema más tradicional", ha agregado el presidente de la Academia, Mariano Barroso.

Así, aunque ha dicho que no puede avanzar nada más, ha incidido en que "está todo en marcha", asegurando que la lluvia, "en principio, no nos afecta, quizá al exterior un poco, pero lo teníamos previsto". "Todas las pantallas y todo lo de fuera está preparado para la lluvia; el viento quizá sería un problema pero parece que problemas de viento, en principio, no hay".

En este sentido, debido a las previsiones de lluvia para el día de la gala de los Goya y la actividad en el exterior, ha detallado que "ha habido que hacer un pequeño cambio", ya que para no poner la alfombra en el suelo se ha instalado una pequeña plataforma de unos 15 centímetros para que se pueda pasar.

Además, los malagueños que quieran acercase lo pueden hacer, porque "todo está instalado como si no lloviera". "Es el mes de enero y no es la primera vez que nos enfrentamos a la lluvia", ha dicho, recordando galas cuando los asistentes han llegado al Palacio de Congresos de Madrid "en medio de vendavales, lluvia y nieve. Forma parte, casi, del espectáculo".

Barroso, en declaraciones a los periodistas tras presentar en Málaga el cupón de la ONCE con motivo de los Premios Goya, ha afirmado que "los Goyas son el escaparate más visible de lo que hace la Academia de Cine y la gente del cine, pero la verdad es que nuestro corazón está en actos como este y encuentros como este; con el esfuerzo y la apuesta de la ONCE por lanzar este cupón", ha valorado.

"Es un honor tremendo para nosotros y es algo que es fundamental, porque la apuesta nuestra es apoyar la diversidad y mostrarla tal y como es; en eso nuestra lealtad es total a una institución como la ONCE", ha concluido.