Presidente de Diputación Málaga destaca el "revulsivo turístico" de la nueva pasarela del Desfiladero del Tajo de Ronda

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (1d), el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado (2i), y la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández (2d), visitan la nueva ruta del desfiladero del Tajo tras su inauguración. - Joaquín Corchero - Europa Press

RONDA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha asegurado que la nueva pasarela del Desfiladero del Tajo de Ronda (Málaga) sobre el cauce del río Guadalevín supondrá "un importante revulsivo turístico para la ciudad y seguro que también para la comarca, e incluso para toda la provincia".

Salado ha participado este martes en la inauguración de esta pasarela, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández; un proyecto cofinanciado por la Diputación de Málaga con un total de 675.000 euros en las dos fases en las que se han ejecutado las obras.

Esta segunda fase ha consistido en la instalación de una pasarela de madera para recorrer unos 500 metros de longitud en el fondo de la garganta, a tres metros de altura sobre el cauce del río, desde la base del Puente Nuevo hasta la antigua Ermita de San Miguel, en el barrio de Padre Jesús.

En una primera fase, concluida en 2024, se acondicionó un camino entre la plaza de María Auxiliadora, conocida como plaza del Campillo, y la base del Puente Nuevo. Se crearon varios miradores y se rehabilitó la 'Casa Manolillo como centro de interpretación del entorno.

Salado ha precisado que El Tajo "es un símbolo internacional de Ronda y, sin duda, el principal foco de atracción turística de los dos millones de visitantes que esta ciudad tiene al año". "Desde que se abrió la primera fase del desfiladero, miles de personas han tenido la oportunidad de disfrutar de unas vistas excepcionales desde la base del Puente Nuevo", ha dicho.

Pero, ha incidido en que "ahora, la experiencia de visitar esta garganta será aún más espectacular recorriendo la pasarela sobre el río Guadalevín".

Salado ha felicitado a la alcaldesa por apostar e impulsar esta iniciativa que "da más realce a un paraje único y excepcional", al estudio del arquitecto Luis Machuca por el diseño de esta pasarela, primando la sostenibilidad y el respeto al entorno, como ya hizo en el Caminito del Rey; y a la constructora Sando, por la ejecución de la obra.

El presidente de la Diputación ha recalcado que el Desfiladero del Tajo va a beneficiar a toda la Serranía de Ronda, impulsando aún más el turismo en todo el entorno. Al respecto, ha incidido en la importancia del turismo de interior en Málaga, que el año pasado captó a un millón y medio de turistas, generando un impacto económico de 1.900 millones de euros.

Precisamente, la Serranía de Ronda lidera las plazas de alojamientos turísticos de interior, porque cuenta con más de 17.000 de las 70.000 plazas que se ofertan en toda la provincia.

Salado ha concretado que la Diputación apoyó desde el principio este proyecto con una aportación de unos 131.000 euros en la primera fase y, posteriormente, se ha cofinanciado la pasarela con casi 545.000 euros, el 50% del importe por el que se adjudicaron las obras.

"La Diputación --ha apuntado-- está para contribuir al desarrollo general de la provincia y para apoyar los proyectos de los municipios, sean pequeños o grandes, que ayudan a dinamizar el territorio. En este sentido, nuestro compromiso con la Serranía de Ronda es firme y lo demostramos con inversiones".

Ha puesto como ejemplos la mejora de la red viaria de la comarca con el arreglo de la carretera de acceso de Ronda a Benaoján y al Valle del Guadiaro, a la que se destinan algo más de tres millones de euros; y un proyecto medioambiental, dotado con 15 millones de euros, para la instalación de calderas de biomasa en municipios del Genal y del Guadiaro y para diversas iniciativas relacionadas con la bioeconomía en la comarca.