El presidente de la Diputación de Málaga recibe al karateca Damián Quintero tras su retirada de la competición

MÁLAGA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recibido en la sede de la institución provincial a Damián Quintero tras su reciente retirada de la competición. El karateca español más laureado de la historia anunció su salida del tatami tras los Mundiales de El Cairo a finales de 2025, cerrando así una carrera histórica de más de 20 años.

En ese tiempo Quintero se ha alzando con 131 medallas, 92 internacionales y 39 nacionales, incluyendo una plata en las Olimpiadas de Tokio 2020, la única ocasión en la que el kárate fue deporte olímpico.

Nacido en Buenos Aires (Argentina) en 1984, Damián Quintero reside en la provincia de Málaga desde los cinco años y comenzó a practicar kárate con siete en un club de Torremolinos.

La Diputación de Málaga le ha apoyado en su brillante carrera deportiva, patrocinándolo a través de su programa de apoyo al deporte malagueño Málaga Compite. Además, en 2019 le otorgó la Medalla de Oro de la Provincia en reconocimiento a su trayectoria, y en 2022 le concedió el Premio Diputación Provincial de Málaga al Deportista del Año.

Con su visita de este jueves, el campeón ha querido agradecer a la Diputación su apoyo continuado, y ha compartido con el presidente algunos de sus planes y proyectos futuros, todos ellos vinculados al kárate.