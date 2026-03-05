El presidente de la Diputación de Málaga recibe a Paloma Saborido antes del congreso sobre la gran procesión en Roma

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y el vicepresidente, Manuel Marmolejo junto a Paloma Saborido, directora del congreso internacional 'La Gran Procesión: el legado del Jubileo de las Cofradías'. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGAº

MÁLAGA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recibido a Paloma Saborido, directora del congreso internacional 'La Gran Procesión: el legado del Jubileo de las Cofradías', que tendrá lugar en Málaga los días 18 y 19 de este mes de marzo.

Salado y Saborido han recordado que el Jubileo de 2025, que llevaba como lema 'Peregrinos de esperanza', puso de manifiesto que las cofradías constituyen uno de los colectivos más importantes de la Iglesia en el siglo XXI.

El congreso internacional se desarrollará en el hotel NH Málaga y reunirá a autoridades eclesiásticas, responsables de cofradías europeas y expertos para analizar el desarrollo y el impacto de la Gran Procesión celebrada en Roma en mayo del año pasado.

En la inauguración participará monseñor Rino Fisichella, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización y coordinador del Jubileo Ordinario 2025, quien abordará en su conferencia 'El Jubileo de las Cofradías', aportando un marco institucional y vaticano al encuentro.

Durante este encuentro, en el que colabora la Diputación de Málaga, se abordarán, entre otros aspectos, la experiencia vivida, la coordinación internacional del proyecto y el legado que deja este acontecimiento en la historia reciente del movimiento cofrade.