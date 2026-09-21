El presupuesto municipal de Estepona de 2027 cuenta con más de 137 millones en ingresos y 24 millones para inversiones

El alcalde de Estepona, José María García Urbano. - AYUNTAMIENTO ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha elaborado el presupuesto municipal para el ejercicio 2027 con más de 137 millones de euros de ingresos, que será sometido para su aprobación inicial en pleno, el próximo 28 de septiembre. Cuenta con 24 millones de euros para inversiones.

El alcalde, José María García Urbano, ha explicado que se trata de un presupuesto de "continuidad y de consolidación", que permite "seguir mejorando servicios, mantener la ciudad, dotarla de equipamientos y seguir aplicando la mayor bajada de impuestos para las familias".

Se ha referido a los sobresalientes resultados económicos obtenidos, superando todas las expectativas y consiguiendo los mejores parámetros. De hecho, ha dicho que la liquidación del presupuesto de 2025 se cerró con un remanente de tesorería de más de 65 millones de euros, una estabilidad presupuestaria de más de ocho millones de euros y un saldo en cuentas bancarias de más de 90 millones de euros.

Al respecto, se ha referido a "la paradoja" que supone que los ayuntamientos que han conseguido generar ahorro "sigan teniendo limitaciones por parte del Gobierno central para destinar esos recursos a inversiones y servicios para los ciudadanos".

El presupuesto municipal mantiene en todas sus magnitudes los criterios "de prudencia, credibilidad, responsabilidad" y cumple con "las normativas que le son de aplicación". Ha destacado el "gran esfuerzo" inversor, ya que se prevé llevar a cabo actuaciones por un importe de más de 24 millones de euros.

"Todos los parámetros objetivos siguen demostrando la fortaleza económica de este Ayuntamiento, y demuestran que el modelo de ciudad fruto de nuestras iniciativas ha sido un éxito en todos los ámbitos. Por ello, se mantiene una línea económica continuista, ya que la solidez alcanzada no es un punto de llegada sino una base sobre la que seguir avanzando. La realidad palpable demuestra que la modernización de la ciudad sigue siendo un claro estimulador de la actividad económica y social", ha explicado el alcalde.

Según ha destacado, Estepona "sigue a la cabeza de los municipios con menor tasa de paro de Andalucía", al tiempo que ha subrayado que en el último año "se ha conseguido reducir en dos puntos el desempleo". Así, la tasa de paro, que llegó a situarse en el 27% en 2011, se encuentra ahora en el 7%, pese al incremento de la población que ha registrado la ciudad.

En concreto, se incluyen partidas para continuar la obra que ampliará el gran bulevar peatonal generado junto al Mediterráneo para fusionarlo con el remodelado centro urbano; para la ampliación de la red municipal de aparcamiento a coste 1 euro/día con un nuevo recinto en la zona de La Lobilla; para culminar la unión de la totalidad del corredor litoral; la finalización del velódromo, la mejora y remodelación del campo de fútbol San Fernando, que se complementará con la creación de un pabellón cubierto que albergue, además, una piscina municipal.

Asimismo, se contemplan el refuerzo de los servicios de mantenimiento y cuidado de toda la ciudad, con especial atención a las zonas del extrarradio, un plan de mejora del alumbrado público, un nuevo plan de asfaltado para el que se destinan siete millones de euros, y un nuevo plan de remodelación de parques infantiles y zonas verdes, entre otras actuaciones.

Además, ha señalado que se va a seguir prestando especial atención a los barrios, con destacadas actuaciones como la remodelación integral de Fuerzas Armadas. En el apartado de inversiones, el presupuesto incluye, además, la mejora de equipamientos públicos, y la conservación y adquisición de materiales para playas y jardines; así como el mantenimiento de centros educativos y escuelas infantiles, "con una importante acción para la climatización de centros que aún no disponen de estos equipos en sus aulas".

Asimismo, desde el Consistorio han señalado que continúan "reforzando los recursos destinados al mantenimiento y conservación de los espacios públicos, con destacados esfuerzos en este ámbito". El refuerzo de maquinaria y de operarios ha permitido incrementar la frecuencia de los trabajos, optimizando los tiempos de actuación y ofreciendo una respuesta más ágil a las necesidades de los barrios y del extrarradio.

El actual contrato de servicios se encuentra en su periodo final y ya se está trabajando en la próxima licitación con un contrato que mejore y dé respuesta a las necesidades actuales. Asimismo, también se verá mejorado el servicio de transporte público.

En relación al gasto de personal, este parámetro, han destacado, se ha situado por debajo del 40% de los ingresos corrientes recaudados; "un porcentaje que contrasta con el 118% que llegó a suponer el gasto de personal del Ayuntamiento en 2007".

Además, ha asegurado que el presupuesto sigue apostando por la cultura, fomentando el mantenimiento de una agenda de actividades que ocupan todo el año, especialmente en la Biblioteca de Culturas Contemporáneas, por donde pasan nombres de la cultura de primer nivel; o en la Casa de las Tejerinas, consolidada como un espacio abierto a autores, artistas y creadores.

A ello se suma la proyección cultural y literaria que aportan los premios de novela y poesía 'Ciudad de Estepona', así como la colaboración con la editorial Pre-Textos, que han contribuido a situar a la ciudad en el mapa de la creación literaria.

FAMILIAS Y VPO

El presupuesto reitera el apoyo fiscal a las familias, con una partida de siete millones de euros para, nuevamente, aplicar la mayor reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) realizada en la ciudad, ha subrayado.

En este sentido, el alcalde ha señalado que "el dinero que durante años tenía que salir de Estepona para pagar la deuda ahora se queda en Estepona. Se queda en nuestros barrios, en nuestras calles, en nuestros parques, en nuestros servicios sociales, en nuevos equipamientos; pero, sobre todo, se queda para poder aplicar una significativa ayuda a la economía de las familias".

Así, el presupuesto de 2027 mantiene el carácter social de las cuentas municipales. Entre las medidas previstas han destacado el incremento de un millón de euros destinado al servicio de ayuda a domicilio, además del mantenimiento de ayudas y subvenciones dirigidas a asociaciones y colectivos sociales.

También ha reseñado la apuesta por la vivienda asequible sigue siendo una prioridad. El Ayuntamiento tiene en marcha los mecanismos administrativos para posibilitar la construcción de más de 1.200 viviendas de protección oficial. Se están licitando los suelos para 199 VPO en la zona de Camino de Cortes norte. Además, se están tramitando las licencias para la construcción, por parte de la Fundación Vimpyca, de 117 viviendas en dos parcelas situadas en Camino de Cortes Sur.

A estas actuaciones añaden que el Consistorio aprobó en el pasado pleno de febrero la compatibilidad de uso para un total de 36 parcelas municipales que podrán destinarse a la construcción de vivienda protegida. Esto ha sido posible gracias a la adhesión del Ayuntamiento al Decreto-Ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda, aprobado por la Junta de Andalucía, para promover la construcción de VPO.

"Estepona ha demostrado que las ciudades, con una gestión responsable y eficaz, pueden cambiar su destino. Y ahora, con la mirada puesta en el futuro, este Presupuesto vuelve a poner los recursos públicos al servicio de una misma idea: seguir apostando por una Estepona cada día mejor, de la que todos podamos sentirnos orgullosos", ha explicado el alcalde.

Por último, García Urbano ha señalado que el Ayuntamiento de Estepona "cumple, un año más", con su obligación de presentar en plazo el presupuesto municipal para el próximo ejercicio, siendo, de nuevo, uno de los primeros municipios de España en llevar a cabo este trámite.