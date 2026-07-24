La primera edición de la carrera 'Vektor APEX Base Aérea de Málaga' se celebrará el 24 y 25 de octubre

MÁLAGA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este jueves se presentó oficialmente la primera edición de la 'Vektor APEX Base Aérea de Málaga' en las instalaciones de esta unidad del Ejército del Aire y del Espacio. Se trata de una exigente competición deportiva cívico-militar que combina velocidad, fuerza y destreza.

Existe la posibilidad de participar individualmente, por binomios o por equipos, fomentando así valores tan arraigados en la vida castrense como el sacrificio, el espíritu de superación, o el compañerismo, según apuntan desde el ejército del aire y del espacio en un comunicado.

La fecha elegida para la celebración de esta carrera híbrida será el fin de semana del 24 y 25 del octubre. Se espera la participación de alrededor de mil competidores que no sólo "lucharán por ver cumplidos sus objetivos", además, podrán conocer de primera mano, junto a sus acompañantes, las instalaciones de la Base Aérea de Málaga y disfrutar de una agradable jornada junto al personal destinado en la misma.

Fieles al espíritu de solidaridad, este evento servirá también para recaudar alimentos destinados a familias en situación de necesidad, y que llegarán a su destino gracias a Cáritas Castrense con la colaboración de Bancosol.

La importancia de este tipo de actividades permite hacer visible el grado de implicación de esta Unidad con la sociedad en la que está plenamente integrada, demostrar la gran capacidad organizativa y logística del personal de la Base Aérea de Málaga para llevar a cabo cualquier misión que se le encomiende, así como constatar la excelencia del trabajo igualitario, tan presente hoy en día en nuestras Fuerzas Armadas.