Prisión para el detenido por agresión sexual a una menor en un hostal de Málaga en Nochevieja

MÁLAGA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Málaga, en funciones de guardia, acordó el pasado día 1 de enero el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de un hombre detenido por la presunta comisión de un delito de agresión sexual sobre una menor en el interior de un hostal en el que ambos se encontraban alojados.

Así lo han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), apuntando que la presunta agresión, que tuvo lugar en Nochevieja, consistió en tocamientos en zonas íntimas de la menor, de 16 años.

Tanto la víctima como el detenido son extranjeros, de diferentes nacionalidades, y ambos se encontraban alojados en el hostal en el que los baños no se encontraban ubicados en el interior de las habitaciones, han indicado.

Así, aprovechando que la menor quiso hacer uso del baño, que era compartido, el presunto agresor la habría seguido y le habría realizado los tocamientos sin su consentimiento.

El Juzgado de Violencia realizó una declaración preconstituida en la que la joven pudo explicar lo ocurrido y gracias a la cual no tendrá que acudir al previsible juicio que se tendrá que celebrar por estos hechos, han concluido.