Prisión para dos detenidos tras caer un punto de venta de droga en Mollina (Málaga)

Droga intervenida en una operación con dos detenidos y un punto de venta de droga desmantelado en Mollina - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en la denominada operación 'Persianas', ha detenido a dos personas y ha desmantelado un punto de venta de drogas muy activo en la localidad malagueña de Mollina.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que decretó el ingreso en prisión para ambos. La investigación se inició tras tener conocimiento los agentes de la existencia de un punto de venta de drogas al menudeo ubicado en una vivienda de la localidad de Mollina, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

En esta vivienda se producía un constante trasiego de vehículos y personas que accedían al domicilio permaneciendo en su interior por un corto espacio de tiempo. Tras las gestiones llevadas a cabo, los agentes constataron que a la vivienda acudían numerosos consumidores habituales de diferentes localidades de la comarca como Humilladero, Antequera, Cuevas Bajas e incluso de la localidad cordobesa de Rute.

En otras ocasiones, los vendedores para realizar algunas de las entregas de droga que les habían sido previamente encargadas y pagadas a través de aplicaciones de pagos instantáneo, era recogida a través de un agujero que existía en el muro perimetral de la vivienda, evitando así incluso entrar en la misma.

Durante la investigación se pudo comprobar que los detenidos utilizaban casas de apuestas y juegos online para dar apariencia legal al dinero obtenido de la venta de drogas.

Así, realizaban numerosos ingresos en estas casas de apuestas con aplicaciones de pago instantáneas, para posteriormente retirarlo como si fueran beneficios obtenidos de las mismas.

Por ello, el pasado día 14 de junio, previa autorización de la autoridad judicial, se procedió a la entrada y registro en la vivienda coincidiendo con una fiesta que tenía previsto organizar uno de los detenidos para ese mismo día.

En el registro de la misma fueron intervenidas numerosas dosis dispuestas para su venta de cocaína, marihuana, hachís, speed, éxtasis y hogos alucinógenos, además de dinero en efectivo y utensilios para la distribución de drogas. Como consecuencia de la investigación también fueron bloqueadas cautelarmente las cuentas bancarias de los detenidos y un total de 37 cuentas de juego y apuestas online.

Tras los hechos se detuvo a un hombre y una mujer por delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que decretó el ingreso en prisión para ambos.

Esta operación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de Antequera con el apoyo de componentes de distintas Unidades de la Compañía de la Guardia Civil de Antequera, de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) y Equipo Cinológico de la Comandancia de Málaga.