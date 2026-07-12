Prisión provisional sin fianza para el acusado del doble crimen de madre e hija de Mijas (Málaga)

Vivienda de la calle Tulipán de Las Lagunas de Mijas donde presuntamente un hombre asesinó a su pareja sentimental y a la hija de esta. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Málaga, mientras se encontraba en funciones de guardia, ha ordenado este domingo ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el supuesto autor del asesinato de su pareja sentimental y de la hija de esta en una vivienda de Mijas (Málaga).

Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), inicialmente se le atribuyen dos presuntos delitos de asesinato y un delito de robo con violencia, dado que, además, se investiga también por el robo con violencia en dicho inmueble.

Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. De esta forma, la causa ha sido declarada como secreta y la jueza se ha inhibido en favor de los juzgados de Fuengirola.

Cabe mencionar que en la mañana de la presente jornada el hombre pasaba a disposición judicial, según detallaba la Guardia Civil, si bien los hechos tuvieron lugar sobre las 02,15 horas del miércoles.

El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso por un piso del que salían llamas y humo en una vivienda de Las Lagunas de Mijas. Se activó a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil.

A raíz de este incendio, fueron encontrados en la vivienda los cadáveres de ambas mujeres, de unos 61 y 31 años, que presentaban heridas de arma blanca. La Guardia Civil detuvo a este hombre por dos delitos de asesinato y otro dos de robo con violencia, en el ámbito de la violencia de género.

Los investigadores realizaron un registro en la vivienda del hombre, ubicada en Málaga capital, en presencia del detenido, y otras diligencias de investigación, en las que localizaron objetos que podrían estar relacionados con los hechos, como un cuchillo.

Ninguna de las dos mujeres constaba en el sistema Viogén, pero el Ministerio de Igualdad ha confirmado el caso de la mujer de 61 años como violencia de género.