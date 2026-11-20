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MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga ha acordado en la tarde de este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de una de las tres personas detenidas en relación con una reyerta ocurrida en la barriada de Los Asperones de la capital malagueña; mientras que los otros dos han quedado en libertad provisional.

Así lo han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al tiempo que han precisado que están investigados por la presunta comisión de los delitos de lesiones con arma blanca, atentado a agentes de la autoridad y amenazas.

Además, han precisado que uno de los detenidos también compareció en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer por la presunta comisión de un delito de violencia de género.