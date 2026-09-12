ProDunas Marbella (Málaga) inicia el curso escolar con una nueva propuesta de educación ambiental

Un alumno consulta un papel informativo durante una activdad de ProDunas Marbella - PRODUNAS MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

La Asociación ProDunas Marbella (Málaga) ha iniciado el curso escolar 2026/2027 con una nueva propuesta de educación ambiental y conservación dunar y del litoral, dirigida a alumnos de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato.

La presidenta de la asociación, Sussane Stamm, ha precisado a Europa Press que, por el momento, el programa cuenta con diez centros que participarán en estas actividades entre los meses de octubre y mayo, aunque esta cantidad podría aumentar durante el transcurso del año escolar.

Estos programas combinan formación, observación directa de la naturaleza y participación activa en la conservación de los ecosistemas dunares.

Las actividades se desarrollarán principalmente en la Reserva Ecológica-Dunas de Marbella y en el Monumento Natural Dunas de Artola. Además, estarán adaptadas a las diferentes edades y niveles educativos.

El programa contempla también la posibilidad de realizar previamente una charla de sensibilización en el propio centro educativo, mediante presentaciones, vídeos y dinámicas participativas.

Las actividades se desarrollarán bajo la tutela y supervisión de monitores especializados, entre ellos biólogos, ambientólogos y educadores ambientales.

Los alumnos de educación Primaria podrán participar en paseos de observación, identificación de flora y fauna, limpieza responsable de playas, reconocimiento de especies autóctonas y exóticas invasoras, actividades relacionadas con la Posidonia oceánica y propuestas como 'De la semilla a la duna'.

Para el estudiantado de Secundaria y Bachillerato, el programa incorpora recorridos interpretativos, retos de biodiversidad, análisis de la influencia humana sobre el litoral, trabajos de campo, registro de datos, actuaciones de conservación y control y seguimiento de especies exóticas invasoras.

Durante este curso, continuará el programa 'Centro Guardián de las Dunas', que permite a los Centros educativos realizar un seguimiento continuado de un entorno dunar mediante diferentes jornadas de observación, conservación y evaluación de su evolución.

Para facilitar la participación, ProDunas Marbella tiene garantizado un servicio de autobús para los Centros educativos que se adhieran a alguno de los programas propuestos. Las actividades deberán solicitarse con un mes de antelación para garantizar su correcta organización.

ProDunas Marbella inicia este nuevo curso tras cerrar el anterior con 69 actividades de Educación Ambiental, 2.783 alumnos participantes y 3.190 kilogramos de especies exóticas invasoras retiradas de los entornos dunares de Marbella.