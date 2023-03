Profesionales de Vithas Málaga y Xanit desmontan los mitos sobre el Virus del Papiloma Humano

MÁLAGA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este pasado sábado 4 de marzo se celebró el Día Internacional de concienciación sobre el virus del papiloma humano (VPH), con el objeto de sensibilizar a la población sobre esta enfermedad de transmisión sexual que afecta por igual a hombres y mujeres, y de la que profesionales de Vithas Málaga y Xanit han querido realizar algunas explicaciones y aclaraciones.

Así, señalan que acerca de esta patología existen un buen número de falsos mitos que se han ido extendiendo con el tiempo, pero que no tienen ninguna base médico-científica. Entre ellos, la inexistencia de consecuencias graves para nuestra salud al contraerlo.

Los integrantes de la Unidad de Ginecología de los hospitales Vithas Málaga y Vithas Xanit Benalmádena insisten en la importancia del cribado de cáncer de cuello de útero a partir de los 25 años y de la vacunación de niños y niñas a partir de los 12, como principal herramienta preventiva para la prevención de este tipo de cáncer y de otras patologías producidas por este virus.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día un millón de personas contrae este virus, y el 80% de las personas se infectará con el virus en algún momento de su vida.

El VPH es un virus muy ubicuo, que afecta a piel y mucosas, del cual existen unos 200 genotipos. De todos ellos unos 40 pueden afectar a la mucosa genital y anal de ambos sexos. Se pueden dividir en virus de alto riesgo, como el 16 y 18, responsables de aproximadamente el 70% de los cánceres de cuello de útero, y de bajo riesgo, que no están relacionados con el cáncer pero que causan lesiones benignas como los condilomas o verrugas genitales.

Por norma general, las infecciones por VPH no revisten gravedad y son transitorias, ya que nuestras propias defensas se encargan de eliminarlas. Sin embargo, en un 15% de los casos el virus no desaparece y persiste, siendo esta permanencia en el tiempo un factor de riesgo para el desarrollo de lesiones precancerosas y en algunos casos, cáncer de cuello de útero, de ano, y orofaringe entre otras localizaciones. De aquí la importancia de la vacunación como prevención primaria de estas lesiones.

Esta prevención pasa también por informar sobre esta patología, desmontando los diferentes mitos o bulos que existen en torno a ella y arrojando mensajes claros y avalados por la evidencia científica.

Por ello, y con este Día Internacional de Concienciación sobre el VPH como telón de fondo, los integrantes del equipo de la Unidad de Ginecología de los hospitales Vithas Málaga y Vithas Xanit Internacional, liderados por la doctora Emilia Villegas, se han propuesto desmontar uno a uno estos mitos o falsedades y, sobre todo, informar con rigurosidad sobre cada uno de ellos.

"Vivimos en una sociedad con una sobreinformación enorme, y en cuestiones de salud tenemos que prestar especial cuidado a la hora de identificar la fuente de los mensajes que recibimos a través de redes sociales o medios de comunicación. El VPH no es una excepción, más allá del cribado y la vacuna como aspectos fundamentales a la hora de prevenir futuras complicaciones de la infección, también es importante tener claros una serie de mensajes" afirma Villegas.

Sobre el mito de que el VPH sólo afecta a mujeres, la doctora Marta Martínez, ginecóloga de Vithas Málaga, señala que "el virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más frecuente en individuos jóvenes y sexualmente activos, y tanto hombres como mujeres pueden infectarse. De hecho, la prevalencia del virus es mayor en hombres que en mujeres, porque se infectan más y eliminan el virus en una proporción menor que las mujeres".

Sobre el mito de que la infección por VPH siempre provoca cáncer, Raúl Cardenal, ginecólogo y obstetra de Vithas Xanit Internacional, apunta que "el VPH es responsable de, aproximadamente un 5% de todos los tumores humanos, pero afortunadamente, el cribado y la vacunación son dos armas importantes que pueden evitarlo".

En cuanto al mito de que el VPH solo se transmite por penetración,

la doctora Isabel Aguilera, ginecóloga de Vithas Málaga insiste en que "la infección por este virus es una infección de campo, por lo que cualquier parte de la anatomía que contacte con el virus en una relación sexual puede infectarse".

Otro mito recoge que el uso de preservativo impide la transmisión del VPH. En este sentido, y como se ha mencionado en el anterior mito, el VPH puede contraerse más allá de la penetración anal o vaginal. Por ello, el doctor Juanma González ginecólogo y obstetra de Vithas Xanit Internacional, advierte de que "el uso correcto de preservativos podría reducir las posibilidades de contraer el VPH y cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, el VPH podría infectar zonas no cubiertas por el preservativo lo que indica que éstos no pueden ofrecer una protección total contra el VPH".

Hay un mito que apunta que la infección por VPH no tiene relación con otras patologías. Al respecto, la doctora Rocío Salas, ginecóloga y obstetra de Vithas Xanit Internacional apunta que "el virus del papiloma humano puede estar relacionado, aproximadamente y entre otras patologías, con el 100% de las verrugas anogenitales, el 100% de los cánceres de cuello de útero, el 90% de los cánceres de ano, y el 40% de los cánceres de pene, entre otros".

Un sexto mito sobre el VPH señala que éste no se transmite si no hay síntomas. La doctora Davinia Moya, ginecóloga y obstetra de Vithas Xanit Internacional lo deja muy claro: "el VPH puede transmitirse incluso cuando la persona infectada no presenta signos ni síntomas visibles. Toda persona sexualmente activa puede contraer el VPH, incluso si tiene relaciones sexuales con una sola persona".

El último mito difundido apunta a que no hay solución o prevención para el VPH. Para acabar con este listado, llega el mensaje más importante: "el cribado frente al cáncer de cuello a partir de los 25 años en la mujer y la vacuna contra el VPH es la solución más efectiva para prevenir el cáncer de cuello uterino", explica la doctora Marta de la Peña, ginecóloga y obstetra de Vithas Xanit Internacional.

Concluye añadiendo que "en Andalucía, el inicio de la vacunación sistemática, tanto a niñas como a niños desde enero de este año, es a los 12 años. Mediante la vacunación podemos prevenir también lesiones para la cual no existe una prevención secundaria, como es aquellas lesiones a nivel oral o anal, entre otras".