El programa municipal 'Objetivo Empresa' ofrece asesoramiento gratuito al ecosistema emprendedor malagueño

La concejala delegada de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores, ha asistido a la jornada inaugural del programa ‘Objetivo Empresa’, organizada por el IMFE, y que ha tenido lugar en el coworking Monday Muelle Uno. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores, ha asistido este miércoles a la jornada inaugural del programa 'Objetivo Empresa', organizada por el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), y que ha tenido lugar en el 'coworking' Monday Muelle Uno.

Bajo el título 'El GPS de tu negocio', esta jornada inaugural ha contado con la participación del director general de innovación en Trending Corporate y fundador de WUG Functional Gums, José Luis Rojano, quien ha trasladado a los asistentes su experiencia para la puesta en marcha de su negocio

Al finalizar la jornada, los asistentes interesados han podido solicitar la participación en los seis talleres prácticos y personalizados que se ofrecen, para un máximo de 15 personas.

Todos los participantes desarrollarán su propio plan de empresa, acompañado de un análisis y diseño del producto o servicio y su viabilidad, diseño del brandig de empresa, estudio de costes, determinación de precio, análisis económico financiero del proyecto empresarial, estrategias de ventas, recursos humanos y comunicación, para poder ponerlo en marcha en el corto plazo.

Asimismo, contará con la mentorización personalizada de consultores expertos que les ayudarán a conseguir hacer realidad la idea de negocio

Todas aquellas personas interesadas en recabar más información sobre las distintas jornadas y cursos del IMFE pueden obtenerla en la dirección web https://imfe.malaga.eu/proximos-cursos/

UNIDAD DE EMPRESAS E IMPULSO AL AUTOEMPLEO

La Unidad de Empresas del IMFE, en su objetivo de incentivar la creación y mantenimiento de empresas, ofrece una serie de servicios de información, orientación y asesoramiento. Se trata de actividades específicas, de carácter presencial, que incluyen conferencias de profesionales del sector, 'catas' empresariales o los 'networking' que se desarrollan en distintos distritos de la ciudad desde el año 2015 y que incluyen formación, intercambio de experiencias y la creación de redes de negocios entre pymes y autónomos de una forma lúdica

El IMFE sigue ofreciendo apoyo a las personas emprendedoras a través de programas como el 'Espacio Autoempleo', donde se brinda asesoramiento personalizado, talleres y sesiones grupales.

También continúa la apuesta por ayudas directas al emprendimiento, como las subvenciones a fondo perdido para la Promoción de Empleo y Fomento del Autoempleo (PEFA) que cuentan con un presupuesto de casi un millón de euros para autónomos y empresas de reciente creación que realicen contrataciones indefinidas, entre otros.