La promoción del envejecimiento activo y la salud mental protagonizan los VI Premios InnoSocial Málaga

Celebración de la sexta edición de los Premios InnoSocial Málaga. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La promoción del envejecimiento activo como herramienta contra la soledad no deseada, el fomento de hábitos saludables, la salud mental, la economía circular o la erradicación de la brecha de género en el ámbito tecnológico han protagonizado la sexta edición de los Premios InnoSocial Málaga.

El auditorio de la Colección del Museo Ruso-Málaga Espacio Expositivo Tabacalera (MEET) ha acogido este martes la entrega de estos galardones que convoca el Ayuntamiento, a través del Área de Participación Ciudadana, y la asociación Arrabal-AID con el objetivo de reconocer y visibilizar las iniciativas de ámbito local y provincial que aporten soluciones novedosas y eficientes para mejorar la vida de las personas.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha participado en la entrega de estos reconocimientos junto a la concejala delegada de Participación Ciudadana, Mar Torres, y el presidente de Arrabal-AID, Julio García.

A la convocatoria de esta edición se han presentado un total de 114 proyectos socialmente innovadores de fundaciones, asociaciones, empresas, startups, fondos de inversión, centros educativos, administraciones y personas emprendedoras con presencia en propuestas que tienen su base o desarrollo en la provincia.

Esta participación constata la consolidación de estos premios dentro del ecosistema innovador y emprendedor de la provincia. El jurado seleccionó un total de 29 proyectos finalistas tras valorar criterios como la originalidad y creatividad, la sostenibilidad, el talento y esfuerzo de su equipo promotor para la puesta en marcha, la vinculación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como el impacto social generado y su escalabilidad en otros puntos de la provincia, entre otros.

En el transcurso de la gala, se han dado a conocer las iniciativas ganadoras en las distintas categorías: modalidad general de 'Innovación Social', que valora el esfuerzo innovador de creaciones de impacto en la comunidad malagueña; 'Innovación Social Pública', que reconoce la labor de organismos y entidades públicas, así como las empresas privadas cuyo trabajo tenga una incidencia marcada y directa en el ámbito público; 'Innovación Social Talento Joven', enfocado a proyectos que parten de centros educativos; y la categoría 'Innovación Social Digital', dirigida a iniciativas de empresas y entidades sociales que contribuyen a avanzar en la sociedad digital.

Así, el máximo galardón en la categoría general ha sido para Cohousing Tartessos Málaga, una cooperativa andaluza sin ánimo de lucro que implementa un modelo residencial y asistencial pionero de envejecimiento activo en Rincón de la Victoria. Bajo un régimen de cesión de uso, este proyecto combate la soledad no deseada de los mediante la autogestión, servicios sociosanitarios centralizados y la integración de plataformas digitales como TimeOverflow para su Banco del Tiempo.

El segundo premio ha recaído en el proyecto Metamorfosis Plateada. Es una propuesta de innovación social que promueve la participación activa de las personas mayores en sus entornos locales, revalorizando su experiencia acumulada como un activo clave para la comunidad. Mediante una metodología flexible de intervención, impulsa el intercambio intergeneracional y el aprendizaje continuo, combatiendo la soledad y mejorando el bienestar emocional en la longevidad.

Asimismo, la iniciativa 'La Casita de los Recuerdos', impulsada por la entidad Aefas Pizarra, ha conseguido el tercer galardón. El proyecto está orientado a mitigar la sobrecarga física, emocional y social que sufren los cuidadores de personas mayores, prestando especial atención a las mujeres. A través de su Escuela de Cuidadores, Círculos de Bienestar y grupos de apoyo mutuo, promueve la economía del cuidado, visibiliza este sector y combate el aislamiento social.

En esta edición, las entidades organizadoras han querido ofrecer un reconocimiento especial a 'Málaga no caduca', la iniciativa promovida por la Diputación para reducir el desperdicio alimentario y que también contribuye a fomentar la adquisición de hábitos saludables, la detección de necesidades sociales, la empleabilidad en personas en situación de mayor vulnerabilidad y la lucha contra la soledad no deseada.

El jurado ha concedido una mención honorífica a la Escuela para Familias impulsada por Asociación Malagueña de Pacientes con Cáncer Infantojuvenil y el Hospital Regional para ofrecer formación, apoyo emocional y acompañamiento integral a las familias de niños y adolescentes con cáncer durante todo el proceso de la enfermedad. Se estructura en tres bloques específicos para abordar los cuidados médicos diarios, la rehabilitación física y la gestión del duelo o el estrés familiar.

CATEGORÍA DE INNOVACIÓN SOCIAL PÚBLICA

Por otro lado, el proyecto Las Naves del Ayuntamiento de Valencia se ha alzado con el premio en el ámbito público. Se trata de un centro de innovación social y urbana enfocado en resolver grandes retos de ciudad de cara al futuro. Actúa mediante un modelo de 'hélice múltiple', ensayando proyectos piloto de transformación urbana vinculados con la economía verde, la sostenibilidad climática y la inclusión comunitaria.

Además, se ha concedido una mención especial al proyecto Málaga Abierta del Ayuntamiento de Málaga, una iniciativa estratégica de Compra Pública de Innovación cofinanciada con fondos europeos Feder para el codiseño de una plataforma integral de servicios digitales inteligentes.

Centrado plenamente en las personas, este ecosistema unificado utilizará de manera ética tecnologías disruptivas como inteligencia artificial, gemelos digitales, blockchain y entornos virtuales compartidos para agilizar la interacción administrativa con residentes y turistas, optimizar canales de comunicación y desplegar mecanismos avanzados de debate digital y presupuestos participativos.

CATEGORÍA DE INNOVACIÓN SOCIAL TALENTO JOVEN

Por otro lado, el jurado ha premiado al proyecto Vapeo Cero del IES Litoral, una campaña escolar de concienciación y prevención de la salud desarrollada por alumnado junto a la Asociación Española Contra el Cáncer. Los propios estudiantes crean y difunden píldoras informativas basadas en evidencias científicas en formatos dinámicos (TikTok, Instagram y vídeos 'shorts') con el objetivo de combatir la normalización del vapeo entre adolescentes.

Igualmente, se ha concedido una mención especial al proyecto IRIS, desarrollado conjuntamente por los centros educativos Alan Touring y Ben Gabirol. Se trata de una propuesta educativa y tecnológica que ha consistido en el diseño de una app y plataforma web gamificada que utiliza inteligencia artificial para la prevención y detección temprana de la violencia de género en adolescentes, capacitando de paso al alumnado en competencias digitales.

CATEGORÍA DE INNOVACIÓN SOCIAL DIGITAL

La organización Yes We Tech ha resultado ganadora en el apartado dedicado a la tecnología como reconocimiento al trabajo que viene desarrollando desde 2015 para reducir la brecha de género en el ámbito tecnológico y fomentar la participación de mujeres y niñas en disciplinas STEM. A través de programas formativos, talleres y eventos divulgativos, acompaña el desarrollo de competencias digitales, promueve la igualdad de oportunidades y visibiliza referentes femeninos en el sector.

Además, el jurado ha decidido distinguir con una mención especial al proyecto Cuima, primera plataforma digital especializada en salud mamaria creada en Málaga, cuyo objetivo es acompañar a las mujeres en todas las etapas del proceso: prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación del cáncer de mama.

La principal novedad de esta sexta edición es el establecimiento de premios en especie para las candidaturas ganadoras en tres de las categorías, quedando excluida la dirigida a proyectos en el ámbito público.