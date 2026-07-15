Prorrogan la detención del hombre arrestado en relación con el atropello mortal en la A-7 de una menor

Archivo - Palacio de Justicia de Fuengirola - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Fuengirola (Málaga), plaza número 2, en funciones de guardia, acordó este pasado martes la prórroga de la detención del hombre al que la Guardia Civil arrestó en relación con el atropello mortal el lunes, 6 de julio, en la A-7 en Mijas (Málaga) de una menor de 17 años noruega.

Así lo han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Por otro lado, según informaron a Europa Press fuentes cercanas, el hombre fue arrestado este pasado lunes y este pasado martes se llevó a cabo el estudio y la inspección ocular de una furgoneta.

Cabe recordar que la investigación abierta por la Guardia Civil de Tráfico intenta determinar el vehículo que la habría atropellado y el conductor, que se dio a la fuga, y todo lo que rodea a estos hechos.

La víctima fue identificada y se trata de una menor de 17 años de nacionalidad noruega, cuyos padres habían presentado una denuncia antes de conocerse la identidad después de que la joven estuviera desaparecida desde la madrugada del domingo al lunes.

Al parecer, la menor estaba de vacaciones en la Costa del Sol desde el pasado 19 de junio y se le perdió la pista de madrugada en las inmediaciones de una discoteca de Marbella.

Desde el 112 informaron de que el siniestro tuvo lugar sobre las 05,20 horas en el kilómetro 1.027 de la A-7 en sentido Marbella, cuando varios testigos informaron de que una mujer había sido atropellada.