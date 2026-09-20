Un proyecto audiovisual recreará una parte de la historia de Colmenar (Málaga) con la participación de vecinos

Presentación del proyecto audiovisual 'Un Pleito Andaluz' sobre la historia de Colmenar. - CEDIDA/MG

COLMENAR (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

'Un Pleito Andaluz' es el título de un proyecto audiovisual que recreará "uno de los capítulos más destacados de la historia" de la localidad malagueña de Colmenar y que contará con la participación de vecinos del municipio y de la comarca.

La Casa de la Cultura de dicha localidad acogió este pasado sábado la presentación de esta producción audiovisual que llevará a la pantalla en concreto el largo proceso mediante el cual los habitantes de Colmenar se enfrentaron a la jurisdicción señorial hasta alcanzar una resolución favorable en el siglo XVIII, han informado desde la productora.

En el acto estuvieron el alcalde, José Martín García; el historiador, guionista e impulsor del proyecto, José Barba Martín; el diputado de Cultura, Manuel López Mestanza; y el productor ejecutivo de la empresa Abengsa, Francisco Quintero.

El director de la producción, Emilio Ruiz Barrachina, que no pudo asistir presencialmente, participó mediante un vídeo proyectado al comienzo del encuentro, en el que explicó que el documental está concebido "como un proyecto estrechamente vinculado a Colmenar y a sus habitantes".

Así, avanzó que el rodaje está previsto para la última semana de noviembre y que el objetivo es "realizar una obra dinámica y divulgativa que permita dar a conocer este episodio de la historia de Colmenar, de Málaga y de España". Destacó también que la producción seguirá las líneas trazadas por la investigación desarrollada durante años por José Barba, que también firma el guión.

La obra sitúa en 1783 la culminación de ese proceso que permitió a la villa liberarse de la jurisdicción señorial y reconstruirá sus principales acontecimientos a través de personajes y escenarios relacionados con la vida de la villa y de la comarca.

La producción incluirá secuencias ligadas directamente al territorio, como el cabildo abierto celebrado en la plaza, las reuniones de los regidores, las labores agrícolas, los pleitos por el aprovechamiento de los pastos, la marcha a Madrid, distintos episodios relacionados con la administración señorial y la celebración popular tras conocerse la resolución del litigio.

Al respecto, el historiador explicó que este episodio posee "un valor excepcional porque Colmenar se adelantó a su tiempo y consiguió liberarse del señorío del duque del Arco". Barba expresó además su deseo de que el documental contribuya a que "los colmenareños conozcan la historia de su pueblo y se sientan orgullosos de ella".

El proyecto cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, cuyo alcalde destacó "la importancia de conservar y difundir la memoria histórica" de la localidad; y también del Área de Cultura de la Diputación, cuyo responsable afirmó que "la cultura también consiste en ayudar a que cada pueblo pueda contar quién es, de dónde viene y qué lo hace diferente".

Por su parte, el productor ejecutivo subrayó la dimensión cultural y social de la iniciativa. "'Un Pleito Andaluz' no es solo una producción audiovisual; es una oportunidad para que la historia de Colmenar trascienda sus fronteras y llegue a las nuevas generaciones", indicó.